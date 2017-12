Gut platziert

Bonn. Innerhalb der 50 Großstädte mit der größten Stiftungsdichte belegt Bonn einen hervorragenden neunten Platz, so die Statistik des Bundesverbands Deutscher Stiftungen.

Bonn verfügt über eine bemerkenswert hohe Anzahl von Stiftungen. Unter den 50 Großstädten mit der größten Stiftungsdichte belegt Bonn nach der Statistik des Bundesverbands Deutscher Stiftungen den neunten Platz.

Bekannte Stifterpersönlichkeiten wie Carl Richard Montag, Hans Riegel (Haribo) oder Reinold Hagen (Kautex) sind dabei die Ausnahme. Es waren oft Gruppen engagierter Bürger, die etwas Entscheidendes für die Stadt bewegen konnten. Bonn sähe heute völlig anders aus ohne Mäzene, Stifter und Spender, es gäbe weder das Beethoven-Denkmal noch da s August Macke Haus, weder Kammermusiksaal noch offene Bücherschränke. Gleich zwei Bürgerstiftungen – eine unter dem Dach der Sparkasse Köln/Bonn und eine in der Godesberger Rheinviertel-Gemeinde – bieten vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren; nicht nur mit Geld, sondern auch mit Zeit und Ideen. Darüber hinaus haben viele andere Stiftungen ihren Sitz in Bonn. Bundesweite Strahlkraft entfalten zum Beispiel die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die ihren Sitz in der ehemaligen bayerischen Landesvertretung hat, oder die Deutsche Aids-Stiftung oder die ZNS Hannelore Kohl Stiftung. Zu den Unternehmen mit eigener Stiftung gehört die Telekom, die Kinder in Naturwissenschaften und Technik fördert.

Eine Schlüsselrolle in der lokalen Stiftungslandschaft nimmt der Verein für Bonner Stiftungen ein, der 2007 anlässlich des ersten Bonner Stiftungstages gegründet wurde. Er fördert den Stiftungsgedankens und die Kooperation zwischen den mehr als 180 rechtsfähigen Bonner Stiftungen. Im Haus der Stiftungen in der Sparkasse am Friedensplatz finden Bürger außerdem Ansprechpartner, die bei der Gründung neuer Stiftungen und bei Zustiftungen helfen und beraten. Auch aktuell ist wieder das finanzielle Engagement der Bürger für die Sanierung des Münsters und der Beethovenhalle gefragt.