Hauptgebäude verschwindet hinter Bauzaun

Bonn. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit der Sanierung der seit fünf Jahren geschlossenen Uni-Tiefgarage begonnen.

Die Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage am Unihauptgebäude haben begonnen. Dazu ist die Baustelle entlang des Regina-Pacis-Wegs mit einem massiven Bretterzaun und zusätzlichen Absperrgittern eingefriedet. Zudem ist der Durchgang vom Arkadenhof der Universität zum Hofgarten gesperrt.

Der drei Meter hohe Zaun soll die Baustelle vor allem vor Vandalismus schützen, hatte BLB-Sprecher Frank Buch erklärt. Fußgänger müssen seither mit einem Ersatzweg vorlieb nehmen, der sie zum Teil über die Wiese des Hofgartens führt. Das gesamte Areal des Regina-Pacis-Wegs zwischen Stockentor und Kaiserplatz ist von den Bauarbeiten betroffen.

Weiterhin zugänglich sind jedoch die U-Bahn-Station Markt sowie die Seiteneingänge des Hauptgebäudes an der Poststelle in Höhe Stockentor und in Höhe Kaiserplatz. Die Kosten für die Sanierung der 1969 gebauten Tiefgarage, die voraussichtlich Ende 2019 wieder öffnen soll, belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund 19 Millionen Euro. Die Universität beteiligt sich nach Angaben ihres Sprechers Andreas Archut mit 2,5 Millionen Euro an den Gesamtkosten.