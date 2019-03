Zivilfahnder in Bonn

Bonn. Eine Bonnerin hat ein gestohlenes Fahrrad auf einer Online-Verkaufsplattform angeboten. Gegen sie laufen nun Ermittlungen. Ihren Freund brachten die Beamten direkt in die JVA.

Von Anja Wollschlaeger, 12.03.2019

Eigentlich wollte eine 19-Jährige in Plittersdorf ein gebrauchtes Fahrrad verkaufen, doch dann stand die Polizei vor der Tür. Das Damenrad war gestohlen.

Wie die Polizei Bonn am Dienstag bekannt gibt, haben Beamte der Ermittlungsgruppe "Bike" ein Fahrrad, das am 26. Februar an der Plittersdorfer Straße gestohlen worden war, in einer Online-Verkaufsplattform wiedererkannt. Die Eigentümerin hatte den Beamten Fotos ihres Rades zur Verfügung gestellt und es genau beschrieben, so die Polizei.

Zivilfahnder hatten sich laut der Meldung bei der Verkäuferin gemeldet und sie in ihrer Wohnung in Plittersdorf besucht. Doch zu ihrer Überraschung fanden sie nicht nur das gestohlene Rad. Auch einen alten Bekannten trafen sie an. Der Freund der Tatverdächtigen hielt sich ebenfalls in der Wohnung auf. Schnell stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen gleich zwei Haftbefehle wegen Diebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte vorlagen.

Während die 19-Jährige nur kurz mit zur Polizeiwache kommen musste, ging es für den 23-Jährigen direkt in dei JVA Rheinbach. Gegen die junge Frau wird nach Angaben der Polizei weiter ermittelt.

Zehn Tipps für Fahrradfahrer im Frühling Mit dem Start in den Frühling holen viele Radfahrer ihren Drahtesel aus dem Winterschlaf. Wie machen Sie ihr Fahrrad wieder fit für die nächste Radtour zum Frühlingspicknick? Foto: Christoph Schmidt Mit dem Start in den Frühling holen viele Radfahrer ihren Drahtesel aus dem Winterschlaf. Wie machen Sie ihr Fahrrad wieder fit für die nächste Radtour zum Frühlingspicknick oder zum nächsten Badesee?

Foto: dpa Auch wenn es nun länger hell bleibt, sollte auch das Licht auf seine Funktionstüchtigkeit getestet werden. Falls die Lampe nicht leuchtet, sollten Kabel und Steckverbindungen überprüft werden.

Foto: dpa Am besten lassen sich die Felgen mit einem Schwamm oder einer Zahnbürste reinigen.

Foto: dpa Nach einer längeren Fahrpause sollten die Reifen auf Risse sowie der Druck überprüft werden. Auf der Flanke des Reifens ist der Idealdruck vermerkt.

Foto: dpa Die Fahrradkette sollte mit einem Tuch oder einer Bürste gesäubert und im Anschluss mit etwas Öl geschmiert werden.

Foto: dpa Nach der Winterpause sollten auch die Bremsen gecheckt und gegebenfalls nachgestellt werden.

Foto: dpa Auch der reibungslose Wechsel von verschiedenen Gängen sollte vor der nächsten Tour kontrolliert werden. Dazu die kleine Zugspannschraube vorsichtig und nur schrittweise nachjustieren.

Foto: dpa Vor der langen Frühlingstour mit dem E-Bike sollte unbedingt der Akku kontrolliert werden. E-Bike-Akkus müssen auch bei geringer Nutzung oder während der Winterpause geladen werden.

Foto: dpa In Deutschland besteht zwar keine Helmpflicht, aber eine grundsätzliche Empfehlung.

Foto: dpa Jedes Fahrrad sollte mit einem Schloss an einem festen Punkt angeschlossen werden, so dass es nicht weggetragen werden kann. Für die teuren E-Bikes empfehlen Experten sogar eine Diebstahlversicherung.

Foto: dpa Statt mit dem Auto zum Wocheneinkauf das Rad nehmen? Mit dem Lastenrad lassen sich auch Getränkekisten transportieren. Die umweltfreundliche Alternative für sonnige Frühlingstage?

Im vergangenen Jahr wurden in Bonn 3.175 Fahrraddiebstähle angezeigt. "Fast jede dritte Straftat der Straßenkriminalität ist ein Fahrraddiebstahl" hatte der Leiter der Direktion Kriminalität der Bonner Polizei, Norbert Wagner, bei der Pressekonferenz zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 im Februar gesagt.

Mit der neuen Ermittlungsgruppe "Bike" soll dem entgegengesteuert werden. Fahrradbesitzer wollen die Beamten sensibilisieren. Viele Fahräder seien nach wie vor unzureichend gesichert, werden an unsicheren Orten abgestellt oder sind nicht individuell gekennzeichnet. Hier finden Sie Tipps, wie Stahlketten und Bügelschlösser gegen Fahrraddiebstahl helfen.