Adventstimmung in der Endenicher Straße

Endenich. Endenicher genießen einen Bummel durch ihre Einkaufsmeile und einen Blick in die Verkaufsbuden. Auch der Sankt Martin schaut vorbei.

Von Ines Bresler, 13.11.2017

Das Wetter ließ am Wochenende zu wünschen übrig, hielt die Endenicher aber nicht davon ab, ab Samstagvormittag mit Kapuze oder Schirm über den Martinsmarkt zu schlendern. Der findet seit 2012 jedes Jahr vor der Adventszeit statt. Damals hatten sich örtliche Geschäftsleute zusammengeschlossen, um ein wenig mehr Leben nach Endenich zu bringen.

Zwischen den Ständen, die rechts und links in der Einkaufsmeile in der Endenicher Straße aufgebaut waren, tummelten sich bunte Regenschirme. Es roch nach Kaffee und Wurst, nach Crêpes und Heu, das an manchen Ecken verteilt und in Ballen zur Dekoration der Stände aufgestellt war. Die Besucher sahen sich Schmuck an, probierten Eierlikör oder ließen sich ein Steak vom Schwenkgrill über offenem Feuer schmecken.

Neben Ständen, die Honig oder Senf, Holzprodukte, Seifen oder Strickware verkauften, waren verschiedene Vereine und die Grundschule auf dem Martinsmarkt vertreten. Zur Unterhaltung der jüngsten Besucher gab es ein kleines Kinderkarussell und sogar ein Miniatur-Kettenkarussell. Während im Pavillon eines Restaurants ein Trompeter seine ersten leisen Töne probte, spielte man auf der Bühne im Zentrum der Fußgängerzone Stücke von Ed Sheeran. Das Bühnenprogramm startete am Samstag um 14 Uhr mit einer Gesangseinlage der Matthias-Claudius-Grundschule und bot im Laufe des Wochenendes verschiedensten Musikern einen Rahmen. Den Abend ließen die Endenicher mit Musik von Relax und Max ausklingen.

Dosenwerfen und Blätterigel für die Kinder

Am Sonntag gab sich zum Auftakt der Männergesangverein Endenicher Sangesfreunde die Ehre, bevor ein buntes Kinderprogramm auf den Auftritt von Sankt Martin einstimmte. Neben dem obligatorischen Kinderschminken standen für die Kleinen auch Dosenwerfen und Basteln auf dem Programm. Das örtliche Nähgeschäft lud Jungen und Mädchen zum Herstellen von Christbaumschmuck und Blätterigeln ein.

„Der Martinsmarkt ist immer schön“, fand die 16-jährige Zoé. „Es macht Spaß, hier zu sein. Und man lernt neue Leute kennen: Ich habe hier vor ein paar Jahren ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich jetzt noch befreundet bin.“ Auch die 14-jährige Linda war angetan: „Man trifft hier immer alle Leute aus Endenich, die man im Alltag eben nicht so oft sieht.“