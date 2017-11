Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Am Donnerstagabend kam es zu einem Diebstahl in einem Kaufhaus in der Poststraße. Der Tatverdächtige klaute erst eine Jacke und bedrohte schließlich einen Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Elena Sebening, 24.11.2017

Nach Angaben der Polizei kam es in den frühen Abendstunden am Donnerstag in einem Kaufhaus im Bereich der Poststraße zu einem Ladendiebstahl. Ein noch unbekannter Mann war gegen 17.30 Uhr in einer Bekleidungsabteilung des Geschäftes unterwegs und wurde bei dem Diebstahl beobachtet.

Er verstaute eine Jacke in seinem mitgeführten Rucksack und verließ daraufhin das Geschäft in Richtung Budapester Straße, wo er nach Polizeiangaben von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen wurde.

Der Unbekannte war in Begleitung einer weiteren Person und zog ein Messer unter seinem Kapuzenpulli hervor, bedrohte damit den Mitarbeiter und flüchtete anschließend.

Den Rucksack mit der geklauten Jacke ließ er dabei vor Ort zurück - die alarmierte Polizeistreife stellte die Gegenstände sicher. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen.

Die Zeugen beschrieben den Haupttäter als 35 bis 40-jährigen Mann mit großer, kräftiger Statur (1,80 bis 1,90 Meter groß) mit Bauchansatz. dunkelblonden Haaren, Vollbart und dunkleren Geheimratsecken. Er trug einen Kapuzenpulli, Jeans, blaue Sportschuhe mit weißen Socken und weißen Schnürsenkeln.

Der Begleiter ist zwischen 35 und 40 Jahren alt, hat schwarze Haare und Vollbart, eine auffallend schlanke Statur, schmales Gesicht und wurde als südländischer Typ beschrieben. Er trug eine dunkle Lederjacke, T-Shirt und Jeans.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Kriminalwache zu melden.