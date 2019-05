Neubau in Bonn

Bonn. Ursprünglich schätzte die Stadt Bonn die Kosten für den Abriss und Neubau der Viktoriabrücke auf 24,6,Millionen, jetzt liegen sie bei rund 45 Millionen Euro. Stadtbaurat Helmut Wiesner will an diesem Mittwoch Details nennen.

Die Kosten für den Neubau der Viktoriabrücke laufen offensichtlich gewaltig aus dem Ruder: Laut einem vertraulichen Rundschreiben der Stadtverwaltung, das am Dienstagabend an die Ratsfraktionen ging und das dem GA vorliegt, liegen sie inzwischen bei rund 45 Millionen Euro. Ursprünglich waren die Kosten für die Bauarbeiten in Bonn mit 24,6 Millionen Euro veranschlagt worden (Stand Februar 2016).

Bereits im April hatte sich abgezeichnet, dass die Schätzkosten von einst wohl längst überschritten waren: Zu dem Zeitpunkt war das sogenannte „Hauptbaulos“ vergeben worden, das den Neubau des Brückenoberbaus für die Ostseite und anschließend den Abriss und Neubau der Westseite beinhaltete. Damals hatte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann auf Nachfrage erklärt: „Die nun beauftragten Arbeiten liegen mit 2,3 Millionen Euro über den bisherigen Schätzkosten.“ Damit nicht genug. Wie Hoffmann im April weiter ausführte, sei darüber hinaus mit weiteren Mehrkosten zu rechnen – zum Beispiel verursacht vor allem durch den aufwendigeren Entwurf der neuen Brücke, der erst später in einem Gestaltungswettbewerb durchgesetzt wurde, sowie die statischen und sonstigen Erfordernisse für den nicht in der Grundkalkulation berücksichtigten Lichtbaldachin.

Als weiteres Problem entpuppte sich ein alter Kanal, der unterhalb der Viktoriabrücke lag und aufgrund der Verbreiterung der Brücke verlegt werden musste. Grund: Der Kanal hätte – wäre er an Ort und Stelle geblieben – künftig einen Teil der Brückenlast und des darüber rollenden Verkehrs tragen müssen. Dafür war der Kanal allerdings statisch nicht ausgelegt. Hoffmann erklärte damals außerdem, „die genauen Kostensteigerungen werden derzeit zusammengestellt und für eine Vorlage an die Politik verarbeitet“.

Diese Vorlage soll nun auf den Tisch kommen, hieß es am Dienstag aus dem Stadthaus. Auf Nachfrage des GA zu weiteren Details zur jetzt erst bekannt gewordenen Kostenexplosion bei der Viktoriabrücke verwies das städtische Presseamt auf eine Pressekonferenz an diesem Mittwoch, auf der Stadtbaurat Helmut Wiesner Rede und Antwort stehen wird.

Über die jüngste Hiobsbotschaft aus dem Stadthaus hatte dem Vernehmen nach bisher nur ein kleiner Kreis aus Politikern der Jamaika-Koalition Kenntnis. Man habe um Stillschweigen gebeten, bis eine entsprechende Mitteilungsvorlage der Verwaltung vorliege, erklärte Finanzausschussvorsitzender Werner Hümmrich (FDP) dem GA am Dienstag auf Nachfrage freimütig. Wichtig sei für ihn jetzt die Frage, ob es noch Möglichkeiten zum Gegensteuern gebe. „Auch wenn ein großer Teil der Kosten für die Viktoriabrücke von Bund und Land übernommen werden, so ist es Steuergeld“, betonte er. Bisher hieß es, Bund und Land steuern 60 Prozent bei. Ob das auch bei einer Kostensteigerung mit diesem Ausmaß so ist, war am Dienstag nicht zu erfahren. Ebenso wenig, ob der für Ende 2021 vorgesehene Fertigstellungstermin der Viktoriabrücke eingehalten werden kann.