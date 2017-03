Kommentar zu Gewerbesteuereinnahmen

Dank guter Konjunktur sprudeln auch die Einnahmen der Stadt Bonn aus der Gewerbesteuer. Für das Jahr 2016 kann Kämmerin Margarete Heidler rund 261 Millionen Euro verbuchen.

Auf den ersten Blick ist es eine erfreuliche Nachricht: Mit 261 Millionen Euro liegen die Gewerbesteuereinnahmen in Bonn deutlich über dem für vergangenes Jahr prognostizierten Ansatz. Das zeigt, dass es der Wirtschaft auch in Bonn gut geht. Für eine Stadt, in der produzierendes Gewerbe unterrepräsentiert ist, ist das Plus von 67 Millionen Euro ein wirklich gutes Ergebnis. Doch zum Jubeln gibt es trotzdem keinen Grund.

Der Schuldenberg der Stadt ist auf 1,7 Milliarden Euro angewachsen, Gehälter können nur mit laufenden Kassenkrediten bezahlt werden, und die geplanten Einsparungen beim Personaletat dürften wegen der Aufstockung der Mitarbeiterzahl vor allem im Sozial - und Planungsdezernat wohl kaum mehr zu erzielen sein. Zwar spielt die Niedrigzinslage der Kämmerin in die Hände. Doch wie lange noch?

Auch steckt bei den Mehreinnahmen wie immer die Tücke im Detail: Höhere Gewerbesteuereinnahmen bedeuten auch immer eine Senkung der Schlüsselzuweisungen durch das Land. Heißt: Unterm Strich bleibt deutlich weniger im Stadtsäckel, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Und: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Denn mit unerwartetem Geldregen ist die Stadt auch schon richtig baden gegangen, als sie der Telekom einst Gewerbesteuern in dreistelliger Millionenhöhe zurückzahlen musste, weil der Konzern zwei Sparten dann doch steuerlich gemeinsam veranlagen konnte. Ach ja, Haribo und Zurich gehen weg, dazu aktuell die Hiobsbotschaft aus dem finanziell angeschlagenen Hause Solar World. Wie gesagt, kein Grund zum Jubeln. Aber auch nicht zum Verzweifeln. Denn in Bonn tut sich endlich wieder was. Dafür sind die vielen Kräne, die sich zurzeit in der Stadt drehen, ein sichtbares Zeichen.