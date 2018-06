Tausende Euro Schaden

Bonn/Rheinbach. Von Baustellen in Bonn-Rüngsdorf und Rheinbach sind hochwertige Kabel gestohlen worden. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt und sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2018

Rund 250 Meter Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro sowie ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz von zwei Baustellendiebstählen in Bonn-Rüngsdorf und Rheinbach. Die unbekannten Täter schlugen zwischen 13 Uhr am Samstagmittag und Dienstagmorgen um 6.30 Uhr zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach suchten sie die Bauplätze im Bereich des Dederichsgraben in Rheinbach und an der Wiedemannstraße in Bonn-Rüngsdorf auf. In beiden Fällen öffneten sie dort installierte Stromkästen und entwendeten jeweils über 100 Meter lange Kabel, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. An der Baustelle in Rheinbach hatten die Diebe zunächst mehrere an den Stromkästen angebrachte Bügelschlösser gewaltsam geöffnet.

Die Kabel haben der Polizei zufolge einen Wert von rund 7000 Euro, zudem entstand an beiden Baustellen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittler prüfen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht.

Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 melden.