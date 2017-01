Gastgewerbe Bonn/Rhein-Sieg

15.01.2017 Bonn. Bei der Jugendmeisterschaft im Hotel Hilton übernehmen die besten Gastro-Kräfte aus der Region das Regiment. Richard Schmunk ist bester Nachwuchskoch.

Im Souterrain des Hilton geht es zu wie in einem Bienenstock. Junge Damen und Herren balancieren eilig Teller mit flambierten Crepes in Orangensoße in Richtung Restaurant. Dahinter wird Ruccola gezupft, werden Zwiebeln gehackt und Ananas geschält. Der Duft von frischem Bratfett zieht durch die Luft, ein feines Kürbissüppchen köchelt auf einem Herd. Mittendrin steht Nick Dütemeyer und rührt Kartoffelbrei. „Der muss schön locker und sämig sein“, schwärmt der angehende Koch. Später wird er die Mischung mit Brandteig vermengen, zu Birnen formen, in Mehl, Ei und Paniermehl wenden und frittiert anrichten. Pommes Dauphines heißt das Endergebnis im Menü.

Wie Dütemeyer hatten sich neun weitere Nachwuchs-Köche und eine angehende Köchin für die regionalen Jugendmeisterschaften im Gastgewerbe qualifiziert, die am Freitag im Hilton die Hotelküche mit Beschlag belegten. Zum 15. Mal hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein zusammen mit dem Robert-Wetzlar-Berufskolleg, dem Köchetreff Bonn/Rhein-Sieg und dem Berufsverband Schwarz-Weiß dazu eingeladen.

Küchenchef Marc Thoma verfolgt mit Wohlwollen, aber auch mancher Schrecksekunde, wie die Top-Azubis im dritten Lehrjahr seine Küche übernahmen. Ihre Aufgabe: aus einem festen Warenkorb ein viergängiges Menü zaubern. Bestandteile: eine kalte Vorspeise mit Maispoularde, eine Suppe mit Kürbis, Schweinebraten und Weintrauben mit Eierlikör und zwei Bestandteilen zum Dessert. Jeder kocht für einen Tisch mit zwölf Gästen aus Kreisen der Politik, der Betriebe und der Sponsoren. Punkt 18 Uhr musste der erste Gang auf den Tisch.

Auch angehende Hotel- und Restaurantfachleute stellten sich dem Wettbewerb. Sie mussten beispielsweise seltenes Schneckenbesteck oder Austernkneifer identifizieren, Getränke erschmecken und Cocktail-Rezepte aufschreiben. „Einige der Mixturen wären ungenießbar gewesen“, berichtete Manfred Krämer vom Verband Schwarz-Weiß.

Insgesamt bescheinigten die Juroren den jungen Aspiranten jedoch einen sehr hohen Ausbildungsstand. Das ist umso erfreulicher, als die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im Gastgewerbe seit Jahren rückläufig ist. „Die ungünstigen Arbeitszeiten und die Mär von schlechter Entlohnung machen uns zu schaffen“, sagte DEHOGA-Geschäftsführer Christoph Becker. Selbst Aushilfskräfte bekämen nach dem Branchentarif mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Und in keinem Beruf könne man international leichter Karriere machen. Allen Teilnehmern hat unter anderem das GOP-Varieté Freikarten spendiert.

Vier Gänge und ein langer Abend sind nötig, bis die Sieger feststehen: Bei der 15. Jugendmeisterschaft im Gastgewerbe der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises macht schließlich unter den Nachwuchsköchen Richard Schmunk aus dem Kameha Grand Hotel das Rennen. Schmunk überzeugte die Juroren zusätzlich auch in der Kategorie Küchenhygiene.

Als bester Praktiker und insgesamt Zweitplatzierter absolviert Georg von Doesburg aus dem Bonner Maritim Hotel den Abend. Dritter wird Mike Lux aus dem Kranz Parkhotel in Siegburg. Das Hotelfach beherrschen Maximilian Amschl (Bonn Marriot), Julia Pick (Hilton Hotel Bonn) und Sara Lülsdorf (Kranz Parkhotel Siegburg) am besten. Die besten künftigen Restaurantfachkräfte der Region arbeiten im Le petit Poisson (Nils Jan Bürkle), im Maritim Hotel Königswinter (Davina Lindlar) und im Restaurant Kleinpetersberg (Romina Grisafulli). (Martin Wein)