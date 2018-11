120 Rettungskräfte in Bonner Rheinaue

In der Bonner Rheinaue wird für den Katastrophenfall geprobt.

Bonn. Die Bonner Rheinaue verwandelt sich am Samstag in einen Katastrophen-Bereich: Rund 120 Rettungskräfte nehmen dort seit 17 Uhr an einer großangelegten Katastrophenschutzübung teil. Die Übung wird mehrere Stunden dauern.

Von Stefan Knopp, 03.11.2018

Hilferufe hallen durch die hereinbrechende Nacht: "Wo bleibt ihr denn? Wir sterben hier!", ist in den Rheinauen vom Seeufer aus zu hören: Dort, wo sonst das Feuerwerk bei Rhein in Flammen gezündet wird, hat sich Schlimmes zugetragen - zum Glück nur als Simulation.

Das Szenario: Bei einem Rockkonzert auf einer Insel mit nur zwei Zugängen über Brücken ist die Pyrotechnik außer Kontrolle geraten. Beide Brücken zerstört, viele Verletzte, Brandherde, Explosionen.

Die Organisatoren der Katastrophenschutzübung, die aktuell in der Bonner Rheinaue stattfindet, hatten sich eine denkbar schwierige Aufgabe für die herbeigerufenen Hilfstrupps ausgedacht. Es ist eine gemeinsame Übung der Feuerwehr mit der Deutschen Lebens-Rettungs Gesellschaft (DLRG), dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Johanniter Unfall-Hilfe, dem Malteser Hilfsdienst und dem Technischen Hilfswerk (THW) - und sie ist noch in vollem Gange.

Das Aufgebot an Einsatzfahrzeugen am Seeufer ist jedenfalls beeindruckend. Der See wurde mit Booten überquert, mit dem die Verletzten auch zur Behandlung übergesetzt werden.

Gut 120 Einsatzkräfte sind vor Ort, um 38 Statisten zu bergen und zwei Puppen zu reanimieren. Irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr soll sie abgeschlossen sein.

Bei der großangelegten Katastrophenübung in der Rheinaue geht es vor allem darum, die Leistungsfähigkeit aller Beteiligten unter Beweis stellen sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Bonner Katastrophenschutzeinheiten zu stärken. Finanziert wird die vier- bis sechsstündige Übung aus Mitteln der Stadt Bonn.