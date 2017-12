Neues Buch von Florian Beckerhoff

Bad Godesberg. Der bekannte Buchautor Florian Beckerhoff ist in Plittersdorf aufgewachsen. In seinem neuen Roman „Herrn Haiduks Laden der Wünsche“ hat er einen Zeitungsladen zum Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte gemacht. Und der liegt in der Ubierstraße in Plittersdorf.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 29.12.2017

Es stimmt tatsächlich. Die sinnlichen Eindrücke, die Florian Beckerhoff in seinem neuen Roman „Herrn Haiduks Laden der Wünsche“ beschreibt, sind in dem Zeitungsladen an der Ubierstraße genauso zu erleben: Der Geruch von Tabak und frisch gedruckten Zeitungen liegt in der Luft dieses Geschäfts, das der Geschichte als Vorbild dient. Auf wenigen Quadratmetern lockt eine Riesenauswahl an Printmedien, Süßigkeiten, Kaugummis, Zigarren, Lottoscheinen, Rubbellosen, Eis und Kaltgetränken. „Und vor der Renovierung war auch alles so eng und mit einem Perlenvorhang abgetrennt wie im Roman. Das hat Florian Beckerhoff schon richtig in Erinnerung“, erzählen Waltraud und Kairouz Haidous, die Besitzer.

Im Buch hat der Autor ihren Laden nach Berlin verpflanzt, und dort spielt die Geschichte vom verwaisten Lottoschein mit den Zahlen des Millionenjackpots, den eine Kundin und Herr Haiduk an den rechtmäßigen Eigentümer bringen wollen. Was naturgemäß reichlich Bewerber auf den Plan ruft.

Der reale Herr Haidous freut sich, dass Beckerhoff, der ein paar Häuser weiter aufwuchs, ihr Geschäft zum Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte gemacht hat. „Vater Beckerhoff war vorhin hier im Laden. Wir hören durch ihn immer alle Neuigkeiten über seinen Sohn“, berichtet Herr Haidous, der sich ein wenig anders schreibt als im Roman.

Er trägt auch kein Clark-Gable-Schnurrbärtchen, sondern Vollbart. „Und das seit Jahrzehnten.“ Aber wie die Romanfigur ist auch er der Liebe wegen in Deutschland geblieben. „Nur bei mir hat die Liebe gehalten,“ sagt der Mann aus dem Libanon, während seine Frau die nächsten Kunden bedient. Natürlich sei sein Laden nicht so zwischen Mietshäuser gequetscht, meint Haidous, während er den Buchtitel betrachtet. „Aber er ist genauso familiär geführt. Deshalb kaufen wir ja auch hier“, ruft Kundin Christa von Magnus, die gerade den Laden verlässt.

Durch "Frau Ella" bekannt geworden

Beckerhoff, der durch seinen mit Matthias Schweighöfer verfilmten Roman „Frau Ella“ bekannt wurde, erklärt: „Tatsächlich ist Herr Haidous in Plitterdorf der Kiosk-Mann meiner Eltern, der immer gleich wusste, zu wem ich gehöre.“ So sei in ihm diese Vorstellung von einem sympathischen Händler zum Buch gereift. Und Vater Beckerhoff habe Haidous dann auch frühzeitig von dem Projekt berichtet. Der Sohn lebt inzwischen mit der bekannten Schauspielerin Silke Bodenbender, die ebenfalls aus Bonn stammt, in Berlin.

Als er das Buch dann den Haidous übergeben habe, habe sich das Ehepaar riesig gefreut, berichtet Beckerhoff. Hat er denn auch die Stammkunden in seinem Roman nach denen in Plittersdorf geformt? Der Autor verneint: „Die meisten dieser Vorbilder laufen in Berlin auf der Straße unter meinem Fenster herum.“ Natürlich stecke auch in ihm ein klein wenig von „Monsieur Paul“, dem Erzähler im Buch. „Wobei die Zeiten vorbei sind, in denen ich alleine in fremden Städten gelebt und mich dank freundlicher Händler wie Herrn Haiduk doch zu Hause gefühlt habe“, fügt Beckerhoff schmunzelnd hinzu.

Lottogewinn in Plittersdorf

Ein Zeitungshändler in Hamburg habe sich aber tatsächlich einmal die Mühe gemacht, die Medien nach Besprechungen von Beckerhoff-Titeln zu sichten, so wie Herr Haiduk das im Buch tut. Und hat der Roman auch das Zeug zum Kinostoff wie „Frau Ella“? Wenn so etwas einmal geklappt habe, dann hoffe man natürlich auf ein zweites Mal, meint Beckerhoff. Und wahrscheinlicher als ein Jackpot im Lotto sei das allemal. Im realen Plittersdorfer Laden gab es übrigens wirklich einmal ein riesigen Lottogewinn. „Aber wir verraten nicht, an wen“, sagt Herr Haidous lachend.

Das Buch: Florian Beckerhoff, „Herrn Haiduks Laden der Wünsche“, Harper Collins 2017, 16,99 Euro