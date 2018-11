Bonn. Das Verwaltungsgericht Köln hat die beiden geplanten verkaufsoffenen Sonntage in Bonn am 9.und 16. Dezember untersagt. Das Gericht folgte damit der Klage der Gewerkschaft Verdi.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

Am 9. und 16. Dezember wird es keine verkaufsoffenen Sonntage in Bonn geben. Das entschied am Donnerstag das Verwaltungsgericht Köln und kam damit der Klage der Gewerkschaft Verdi nach. Geplant waren ein verkaufsoffener Sonntag anlässlich des Weihnachtsmarktes in der Bonner Innenstadt am 9. Dezember und einer zum Nikolausmarkt in Bad Godesberg am 16. Dezember. In einem Eilverfahren wurden diese nun untersagt.

Laut Gericht sei die Voraussetzungen für eine sonntägliche Ladenöffnung nach dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz nicht gegeben. Seit Inkrafttreten des Gesetzes im März hat Verdi nach eigenen Angaben im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen von 180 Klagen gegen die Sonntagsöffnung nur vier verloren. Gegen das aktuelle Urteil kann noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden.

Weitere Berichterstattung folgt.