Ausflüge an Weihnachten

Inhaltsverzeichnis 1. Freizeittipps für die Feiertage in Bonn und Region 2. Aktivitäten in Köln und der Region

Bonn. Von abenteuerlichen Spaziergängen im Kopfbuchenwald bis hin zu besinnlichen und weniger besinnlichen Konzerten: An den Feiertagen und danach muss in Bonn niemandem langweilig werden. Wir geben Tipps für die freie Zeit zwischen Bescherung, Essen und Schlafen.

Wohin zu Weihnachten? Das ist natürlich keine Frage, wenn man die nächsten Tage bereits mit Essen, Schlafen, anregenden Gesprächen mit den Schwiegereltern, Schlafen und Essen durchgetaktet hat. Noch allerdings bieten sich kleine Fluchten und Lockerungsversuche an. Eine kleine Auswahl.

Frischluft tanken...

...dazu rät die Stadtverwaltung und wird ihrer Fürsorgepflicht mit dem Hinweis gerecht, dass der Weg der Artenvielfalt in der Waldau nach all dem Braten und den Plätzchen genau das Richtige ist. Bestens bewährt zur Erdung überdrehter Stadtkinder, gern bei hereinbrechender Abenddämmerung und leichtem Nebel, ist der nahe Kopfbuchenwald. Die Verwaltung führt den Bogen zumindest indirekt dann doch wieder zum Thema Essen: Wer schon in der Nähe ist, empfiehlt sie, könne ja auch noch einen Abstecher zu den Wildschweinen und Hirschen machen.

Aktivitäten in Bonn

Museen besuchen

Bevor sich Veganer auf den Schlips getreten fühlen – den Tieren im Museum Koenig droht keine Gefahr (mehr). Das berühmte Haus an der Adenauerallee, in dem Giraffen einst den 61 Vätern und vier Müttern des Grundgesetzes bei der Erarbeitung des Grundgesetzes über die Schulter schauten, ist am Zweiten Weihnachtstag (Dienstag, 26. Dezember) und an den Folgetagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nach einem Ruhetag an Silvester öffnet es bereits an Neujahr im selben Zeitraum wieder seine Tür. Auch das Rheinische Landesmuseum mit seinen aktuellen Sonderausstellungen über die Zisterzienser und die Unterwasserarchäologie auf Sizilien hat am Zweiten Weihnachtstag (11 bis 18 Uhr) geöffnet. An Silvester und Neujahr ist es geschlossen.

Foto: dpa Lebensecht - die Tiere im Museum Koenig.

Oper

Wie wäre es mal wieder mit der dramatischen Arie „Con onor muore“? Nein, das ist keine thematische Überleitung zum baulichen Zustand der Bonner Spielstätten, sondern der Schluss von „Madama Butterfly“. Zu genießen ist Puccinis Meisterwerk am Zweiten Weihnachtstag (18 Uhr) in der Bonner Oper. Bis dahin müssen die leichten Bauernmädchen, Zigeuner und Schmuggler aus „Carmen“ von der Bühne verschwunden sein. Bizets Oper wird dort tags zuvor (18 Uhr) gezeigt.

Schlittschuhlaufen

Bonn verliert an Freizeitwert? Wer so etwas behauptet, vergisst die tagesfüllenden Straßenbahnfahrten ins Kölner Eisstadion. Schlittschuhlaufen können große, kleine und halbstarke Bonner inzwischen schon fast traditionell im Stadtgarten zwischen Hofgarten und Altem Zoll. Täglich, auch an den Feiertagen, ist dort „Bonn on Ice“ – an Heiligabend allerdings nur bis 16 Uhr.

Foto: Benjamin Westhoff Aller Anfang ist schwer.

Theater

Auch hier ist das Spektrum breit und reicht von Brechts „heiliger Johanna der Schlachthöfe“ (Erster Weihnachtstag, 18 Uhr, Kammerspiele Bad Godesberg) für das anspruchsvolle bis zu Sven Nordqvists „Pettersson und Findus“ (Zweiter Weihnachtstag, 15 Uhr, Junges Theater Bonn-Beuel) für das junge Publikum.

Hörspiele

Sie wissen auch nicht, was dieses Netflix ist? Oder Sie wissen es und suchen jetzt ein mediales Erlebnis, das per Online-Abo einfach nicht zu bezahlen ist? Wie wäre es mit den alten kratzenden Karl-May-Schallplatten. Sie haben keinen Plattenspieler mehr? Dann vielleicht die Kassetten von TKKG oder den „Drei ???“? Der Rekorder ist auch weg? Macht nichts, die meisten Folgen gibt es für einen gemütlichen Nachmittag zuhause inzwischen auf Youtube.

Stadtspaziergang

Früher war es ein Sumpf, heute gehört es zu den beliebtesten Wohnlagen der Stadt. Wer wissen möchte, wie sich Poppelsdorf zu Poppelsdorf mauserte, der schließt sich am besten am Mittwoch, 27. Dezember, Stadtführer Rainer Seelmann an. Seine Runde beginnt um 11.30 Uhr an der Poppelsdorfer Allee in Höhe des Hotels Bristol.

Foto: Stefan Knopp Einer der schönsten Plätze der Stadt sind die Botanischen Gärten mit Blick vom See auf das Poppelsdorfer Schloss.

Kirchenmusik

Was wäre die Weichnachtszeit ohne besinnliche Klänge? Unzählige ehrenamtlichen Chöre und Musiker bieten jetzt wieder ihr Können dar. Beim „Altstädter Weihnachtskonzert“ am Zweiten Weihnachtstag (16 Uhr) in Sankt Franziskus, Adolfstraße/Ecke Georgstraße, ist Mitsingen erlaubt. Musiker sind ebenso in der Endenicher Trinitatiskirche willkommen, wo es am Zweiten Weihnachtstag um 11 Uhr ein gemeinsames „Spontankonzert“ gibt. Von Kerzen erleuchtet ist am Ersten Weihnachtstag die Josefskirche im Herzen Beuels. Ab 18 Uhr spielt dort der Konzertorganist Rainer Oster aus Saarbrücken.

Mit weihnachtlicher Jazzmusik begeben sich die Besucher der Pauluskirche in Friesdorf (In der Maar 7) in die Heilige Nacht. Die dortige Jazz-Christnacht an Heiligabend beginnt um 23 Uhr. Kerzenmeditation wird derweil um 22.30 Uhr in der Lutherkirche, Reuterstraße, geboten. Und in Poppelsdorf verkünden um Punkt Mitternacht die Klänge des Posaunenchors der Luthergemeinde aus luftigen Höhen von Sankt Sebastian an der Kirschallee unwiderstehlich, dass Weihnachten ist.