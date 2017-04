Altstadt Bonn

Bei einem früheren Flohmarkt standen die Kirschblüten in der Bonner Altstadt in voller Blüte.

Bonn. Zum Abschluss der Kirschblütensaison 2017 bieten Anwohner der Bonner Altstadt am Samstag, 22. April, ab 11 Uhr ihre Waren zwischen Vorgebirgsstraße und Kölnstraße, Adolf- und Breite Straße zum Verkauf an.

Von Sebastian Melz, 20.04.2017

Den gesamten April über fanden bereits kleinere Veranstaltungen wie Straßenkonzerte, Kinderschminken, Lesungen, Kunstevents und Verköstigungen statt. Die meisten Kirschblüten sind unterdessen verwelkt. Der Haustürflohmarkt sprießt am Samstag als zartes Pflänzchen auf verbrannter Erde. Interessenkonflikte hatten zu Beginn des Jahres einen handfesten Streit um die Festivitäten zur Kirschblütensaison ausgelöst (der GA berichtete).

2016 wurde die Organisation des Kirschblütenfests von den Initiatoren, der Altstadt-Initiative zum ersten Mal in die Hände der professionellen Bonner Veranstalter Torsten Ulke und Frauke Schröder gegeben. Durch die wachsende Popularität des Festes und steigende Besucherzahlen wäre die Organisation ehrenamtlich nicht mehr zu stemmen gewesen, hieß es dazu.

Diana Hinnenberg schickte uns dieses Foto ihrer sechs Monate alten Tochter Maya in der Bonner Altstadt.

Die Kirschblüten an der Fabristraße in Geislar.

Die Kirschblüten in der Prof.-Neu-Straße in Beuel.



Foto: Rainer Freynhagen

Auf der Heerstraße war Rebecca Nonnen unterwegs.

Kirschblüte in der Maxstraße.

Hedwig Maria Jansen hat die Kirschblüte im Bild festgehalten und uns ihre Fotos über Facebook geschickt.

Und sie blühen auch in weiß.

Das Foto von von der Kirchblüte in Bonn schickt uns Michael Kurth.



Die rosa Pracht lockt viele Schaulustige an.

Die Kirschbäume in der Heerstraße zwischen Paul- und Kölnstraße stehen in voller Blüte.

Ein kräftiger Rückschnitt durch die Fachleute vom Amt für Stadtgrün sichert alljährliche eine üppige Blüte.

Agnes Heuser schickte uns dieses schöne Kirschblüten-Bild per Facebook.



Agnes Heuser schickte uns dieses schöne Kirschblüten-Bild per Facebook.

Dieses Foto wurde in Beuel aufgenommen.

Die Kirschblüten im Kontrast zum roten haar unserer Leserin.



Der Plan der neuen Veranstalter sah vor, am 23. April ein großes Fest mit Marktständen und Musik rund um Heerstraße und Breite Straße zu organisieren. Anwohner und Geschäftsleute der Bonner Altstadt hatten allerdings etwas dagegen – und sammelten 892 Unterschriften. Man lehnte das Konzept der Organisatoren für ein großes Fest ab. Auch eine Online-Umfrage des GA hatte ergeben, dass sich 70 Prozent gegen eine Ausweitung des Kirschblütenfestes aussprechen.

Dafür gab es verschiedene Gründe. Kritik wurde sowohl an „fehlender Transparenz der Veranstalter“ geäußert, ebenso war die Rede von nur wenigen Chancen und Möglichkeiten, sich in die Gestaltung des Festes einzubringen. Dazu kam das Müllproblem, das schon die früheren Veranstalter aus der Altstadt-Initiative beschäftigte. Vom Lärm Tausender Besucher ganz zu schweigen.

Dann, Anfang Februar, folgte der Paukenschlag der neuen Veranstalter als Pressemitteilung: „Die Gegner des Festes haben mit der Verbreitung unwahrer Behauptungen und Gerüchte über die Beweggründe unseres Engagements für das Fest und die Altstadt und unsere Vorgehensweise unsere Stellung in der Altstadt nachhaltig geschädigt.“ Ulke und Schröder zogen sich wieder zurück.

So blieb es Anwohnern, Geschäften und Kneipen des Viertels am Ende selbst vorbehalten, etwas auf die Beine zu stellen. Die Stadt Bonn hatte den Haustürflohmarkt auf Antrag einer Anwohnerin genehmigt. Sollte es Beschwerden geben, will die Stadt diese prüfen. Auch Kommunalpolitiker hatten im Vorfeld angekündigt, den Flohmarkt und mögliche Verkehrsprobleme zu beobachten. Die Veranstaltung am Samstag wird damit auch zu einem Test. Gelingt es Anwohnern und Gästen gleichermaßen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten? Bezirksbürgermeister Helmut Kollig hat da „keine Bedenken“ und wird Samstag selbst vorbeischauen.

Die für den Flohmarkt genehmigten Straßenabschnitte sind: Breitestraße (von Max- bis Kölnstraße), Wolfstraße, Dorotheenstraße (Breite- bis Adolfstraße), Heerstraße ( Max- bis Kölnstraße), Im Krausfeld (Adolf- bis Heerstraße), Georgstraße (Adolf- bis Heerstraße), Adolfstraße (von Vorgebirgs- bis Kölnstraße), Peterstraße, Paulstraße und Michaelstraße. Der Schulhof der Marienschule und der Frankenbadplatz dürfen nicht genutzt werden.