Brand in Pennenfeld

Kurz nach Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Maidenheadstraße nach Pennenfeld gerufen.

Blaulichteinsatz in Pennenfeld

Bonn. Kurz nach zwölf Uhr am Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Pennenfeld gerufen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2017

Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen waren am Mittwochmittag in der Maidenheadstrasse in Pennenfeld im Einsatz. Dort war ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Vor Ort konnte der Brand schnell gelöscht werden. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten.

Ursache des Brandes war Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung nachdem der Brand gelöscht wurde mit Hochleistungslüftern.