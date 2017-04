Ranking der "fittesten Städte Deutschlands"

Bonn. Der Fitness-Wahn in Deutschland hält an: 2017 sind mehr als zehn Millionen Menschen bei einem Fitness- und Gesundheitsanbieter angemeldet. In Bonn sind die Menschen besonders aktiv. Die Stadt liegt auf Platz drei eines deutschlandweiten Fitness-Rankings.

Von Alexandra Mölleken, 04.04.2017

Ob nach der Weihnachtszeit, als Neujahrs-Vorsatz oder vor dem nächsten Strandurlaub: Immer mehr Menschen eilen in die Fitness- und Gesundheits-Anlagen der Stadt, um ihren Körper in Form zu bringen.

Mittlerweile ist laut DSSV, dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen, jeder zehnte Deutsche Mitglied – ob aktiv oder passiv.

Während 2007 nur 5,54 Prozent aller Deutschen in einem Fitnessstudio Gewichte stemmten, sind es zehn Jahre später fast doppelt so viele. Und eine Prognose vermutet, dass bis 2020 die Zwölf-Millionen-Marke überschritten werde.

In Zusammenarbeit haben die Fitness-Suchmaschine fitogram und das Beratungshaus edelhelfer, das die größten Fitnessunternehmen Deutschlands präsentiert, ein Ranking über die "fittesten Städte Deutschlands" veröffentlicht.

In diesem Rahmen sind über 15.000 Fitness- und Gesundheitsanbieter in 22 Städten mit mehr als 300.000 Einwohnern getestet worden. Der Fokus der Studie lag ausschließlich auf Fitnessstudios und Gesundheitsanbietern. Einbezogen wurden Studioketten, Einzelanlagen, Yoga, Frauenfitness, EMS (Elektrostimulation), Pilates, Outdoor-Sport, Personal Training und CrossFit.

Die zehn beliebtesten Sportarten der Deutschen Foto: Ronald Friese Platz 10: Ins kühle Nass wagen und das auch noch gerne: 9,5 Prozent der Befragten im Jahr 2016 nannten den Schwimmsport als beliebteste Sportart.

Foto: Jens Wolf Platz 9: Handball gilt mit 9,8 Prozent im Jahr 2016 als beliebte Sportart und liegt damit auf dem neunten Platz des Rankings.

Foto: Dan Campbell Platz 8: Die Piste hinunter geht es beim Alpin-Ski. 10,1 Prozent der Befragten von 2016 nannten den Wintersport als Favorit.

Foto: Bernd Thissen Platz 7: Leichtathletik ist bei 11,3 Prozent der Befragten beliebt.



Foto: Martin Schutt Platz 6: Wintersport war 2016 bei den Befragten beliebt. 11,4 Prozent nannten Biathlon als beliebten Sport.

Foto: Lars Peters Platz 5: Rund zwölf Prozent der Befragten äußerten ihr Interesse und Begeisterung am Tanzen.

Platz 4: Der Automobilrenn sport lag 2016 auf dem vierten Platz. 12,8 Prozent haben den Motorsport ausgewählt.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand Platz 3: Knapp 13 Prozent der Befragten gaben ihr Interesse am Skispringen bekannt. Somit liegt der Wintersport auf dem dritten Platz.



Foto: Ramon Espinosa Platz 2: In weitem Abstand zum ersten Platz und damit dem Volkssport der Deutschen macht der Boxsport den zweiten Platz. 2016 waren in diesem Bereich knapp 15 Prozent aktiv.

Foto: DPA Platz 1: Fußball ist mit Abstand die beliebteste Sportart der Deutschen. Rund 35 Prozent kickten 2016 den Ball über den Rasen.

Fitness regional sehr unterschiedlich

Die Studie und Ergebnisse zeigen dabei deutliche regionale Unterschiede: Während in Frankfurt am Main die fittesten Bürger leben, verstecken sich die meisten Fitness-Muffel im Ruhrgebiet. Schlusslichter sind die Städte Duisburg, Essen, Dortmund und Wuppertal. Auf Platz zwei liegt Mannheim, dicht danach kommen Bonn, Düsseldorf, Bremen, Stuttgart und Köln.

"Es gibt in Deutschland ein starkes Fitnessgefälle. In Frankfurt am Main trainieren im Vergleich zu Duisburg beispielsweise mehr als doppelt so viele Menschen in Fitnessstudios. In der Bankenmetropole gibt es außerdem mehr Luxus-Fitnessstudios als in jeder anderen Stadt. Im Ruhrgebiet, Bremen oder Berlin sind hingegen kostengünstigere Kettenanbieter sehr aktiv.", sagte ein Sprecher von fitogram.

Laut einer Studie von edelhelfer ist die Kette "McFit" das größte Fitnessstudio bezüglich der Mitgliederzahlen mit aktuell mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern. Auf Platz zwei liegt "clever fit" mit knapp 390.000, gefolgt von "Fitness First" mit rund 270.000 und "Kiesertraining" mit 236.000. Die Kern-Zielgruppe der Fitnessunternehmen sind Menschen zwischen 15 und 65 Jahren.

Bonn auf Platz drei

Die Stadt Bonn liegt bei dem Ranking auf Platz drei und schafft es damit auf's Treppchen. Aktuell sind 17,4 Prozent der Einwohner der ehemaligen Bundeshauptstadt in einem Fitnessstudio angemeldet. 2015 lag die Bundeshauptstadt noch auf Platz fünf.

Für weibliche Fitnessstudio-Gängerinnen ist in Bonn und der Umgebung besonders die Kette "Donna's" populär: Der Anbieter betreibt insgesamt sechs Anlagen, wovon vier im Bonner Stadtraum und jeweils eins in Bornheim sowie Sankt Augustin lokalisiert sind. Damit hat "Donna's" mit Abstand die meisten Standorte in Bonn. Im Vergleich gibt es von den größten deutschen Fitnessstudio-Ketten McFit, clever Fit, Fitness First und Kiesertraining jeweils nur ein Studio im Stadtgebiet.