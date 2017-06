50-Jähriger leblos im Wasser

Bonn. Durch ihr Eingreifen retteten städtische Mitarbeiter einem Mann das Leben. Der 50-Jährige hatte am Donnerstagvormittag leblos im Schwimmbecken des Poppelsdorfer Melbbads gelegen. Auch die Badegäste halfen bei der Rettung.

Von Sofia Grillo, 22.06.2017

Ein 50-jähriger Mann hatte am Donnerstagvormittag gleich mehrere Schutzengel: Durch ihr beherztes Eingreifen retteten städtische Mitarbeiter und einige Badegäste im Poppelsdorfer Melbbad dem 50-Jährigen das Leben.

Ein junger Rettungsschwimmer entdeckte den Mann leblos im Schwimmbecken des Melbbads. Der Rettungsschwimmer, der erst seinen dritten Einsatztag hatte, zog den Leblosen aus dem Wasser, während sein Kollege den Notruf absetzte. Die Bad-Mitarbeiter begannen sofort mit einer

Herz-Lungen-Wiederbelebung und konnten den Mann so wieder ins Leben zurück holen.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes stabilisierten den Zustand des Geretteten und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Der ärztliche Leiter des Bonner Rettungsdienstes, Ullrich Heister, lobte das Verhalten der städtischen Mitarbeiter. Aber auch die Badegäste hätten vorbildlich gehandelt. "Einige Badegäste, halfen bei der Reanimation während andere am Eingang des Schwimmbads auf die Rettungskräfte warteten und ihnen den Weg zum Unfallort zeigten", so Heister.

Lob gab es auch von Seiten der Stadt: Elke Palm, stellvertretende Leiterin des Sport- und Bäderamtes, sagte: "Ich bin stolz auf unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter, die alles richtig gemacht haben. Mein Dank gilt ebenso den Badegästen, die geholfen haben."