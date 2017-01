Verkehrschaos in Bonn

Wer am Morgen in Richtung Venusberg unterwegs ist, musste mit langen Staus rechnen.

11.01.2017 Bonn. Nichts geht mehr in Richtung Venusberg: Aufgrund einer Baustelle kommt es am Morgen zu langen Staus und erheblichen Verspätungen der Buslinien.

Autofahrer haben am Morgen wieder viel Geduld auf den Bonner Straßen gebraucht: Aufgrund von Arbeiten an der Robert-Koch-Straße kam es am Morgen zu langen Staus in Richtung Venusberg. "Eine Stunde von Gronau auf dem Venusberg", schrieb ein GA-Leser.

Doch nicht nur Autofahrer mussten sich auf Verzögerungen einstellen. Auch die Busse der SWB haben erhebliche Verspätungen. "Die tolle Baustellenampel am Venusberg sorgt derzeit leider für etwas Chaos", teilten die Stadtwerke über Twitter mit. Auf allen innerstädtischen Linien, die den Venusberg befahren, kommt es zu Verspätungen von bis zu 45 Minuten.

Watt eh jedöhns *FREUNDE* Es kommt weiterhin zu erheblichen Verspätungen (45Min) auf allen Buslinien die den Venusberg befahren. ek* (09:30) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 11. Januar 2017

Auf einer Länge von rund 150 Metern erneuert das Tiefbauamt derzeit den Kanal in der Robert-Koch-Straße. Ursprünglich sollten die Kanalbauarbeiten auf der Zufahrt zur Uniklinik bis Weihnachten beendet sein. Daraus wurde allerdings nichts. Bis in den Februar sollen sich die Arbeiten hinziehen. (ga)

