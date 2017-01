Neues Grünschnittkonzept für Bonn

17.01.2017 Bonn. Von seinem neuen Grünschnittkonzept erhofft sich Bonnorange massive Einsparungen. Voraussetzungen dafür wären: Der Bürger soll mehr kompostieren, seinen Grünschnitt zu extra ausgebauten Annahmestellen bringen und dadurch auf die Biotonne verzichten. Ob sie das tun, ist offen. Aber das ist nicht die einzige Frage, die das Thema aufwirft.

Wie viele Container gibt es heute im Stadtgebiet und was ist deren Problem?

Bürger können ihren Grünschnitt aktuell in 14 stationären Grüncontainern und auf den Wertstoffhöfen in Bonn und Bad Godesberg abgeben. In der Zeit von März bis November werden die Standorte durch 30 mobile Grüncontainer-Abfuhren ergänzt. Problematisch an den 14 Standorten ist der Grad der Vermüllung. Ursachen sind laut Bonnorange-Pressesprecherin Jasmin Mangold fehlendes Personal vor Ort sowie fehlende Abschließmöglichkeiten. Eine überproportionale Nutzung durch Gewerbliche werde dadurch begünstigt.

Durch wie viele „qualifizierte Grünannahmestellen“ und wann sollen die Container ersetzt werden?

Sukzessive. Die Bauvoranfragen wurden gestellt. Starten soll der Grüncontainer-Standort in Ückesdorf. Der genaue Zeitpunkt ist von Bonnorange nicht zu erfahren. Die Gesamtzahl umgestalteter Sammelstellen werde dem Bedarf angepasst.

Wie viel Zusatzpersonal wird an den Stationen nötig sein?

Zunächst einmal soll je Sammelstelle ein Bonnorange-Mitarbeiter zu festen Öffnungszeiten vor Ort sein. Er soll dafür sorgen, dass Fehleinwürfe und wilde Müllablagerungen weitgehend verhindert werden.

Wie viele Biotonnen gibt es stadtweit? Und warum will Bonnorange sie reduzieren?

Bioabfälle sind getrennt zu sammeln, daher bietet Bonnorange jedem Haushalt eine kostenfreie Biotonne an. Im Stadtgebiet stehen (Zeitpunkt September 2016) etwa 48.650 Biotonnen mit 120 Litern Fassungsvermögen, 1900 Container mit 660 Litern und 18.000 Container mit 1100 Litern. Bonnorange will nun die Eigenkompostierung unterstützen, damit Bürger auf die Biotonne verzichten. Freiwillige Kompostberater sollen dabei helfen.

Wie stark soll die Zahl der Biotonnen durch das Konzept reduziert werden?

Es gehe primär darum, den anfallenden Grünschnitt aus der Biotonne herauszuhalten, so Mangold. Hierdurch könnten unter anderem Kosten beim Entsorgungsweg verringert werden.

Wie können Bürger auch im kleinen Garten kompostieren?

Aus organischen Abfällen Kompost herstellen kann jeder Gartenbesitzer auch in Wohnsiedlungen. Im aus recyceltem Kunststoff bestehenden Schnellkomposter können Bürger mit kleinem Garten oder Hinterhof ein ausgewogenes Verhältnis von strukturreichem (zum Beispiel Häckselmaterial, Hecken- und Strauchschnitt) und strukturarmem Material (beispielsweise Gemüseabfälle) hineingeben. Die notwendigen Würmer, Asseln und Kleinstlebewesen dringen durch die gelochte Bodenplatte ein. Nach sechs bis neun Monaten ist der Kompost fertig.

Was sollte in großen Gärten genutzt werden?

Kompostgatter sind im Handel in allen Größen und Materialvariationen erhältlich oder können individuell gebaut werden. Der beste Standort ist eine schattige Ecke im Garten. Nach zwölf bis 14 Monaten ist der Kompost reif. In geschlossenen Kompostboxen können auch Bewohner von Großwohnanlagen selbst kompostieren. Voraussetzung: Es müssen genügend Gartenflächen vorhanden sein, um den Kompost zu verwerten, und der Eigentümer beziehungsweise die Verwaltung muss zustimmen.

Wie sollen Bürger kompostieren, die keinen Garten haben?

Es besteht immerhin die Möglichkeit, das mithilfe eines Wurmkompostierers auf einem Balkon umzusetzen. Allerdings benötigt man dafür im Idealfall drei Kompostbehälter, die man mit einer hohen Anzahl an Würmern hintereinander einsetzen muss.

Ziehen Küchenabfälle nicht Ratten an?

Ratten werden von Fleisch angezogen. Fleischreste haben im Komposthaufen aber nichts zu suchen, so Bonnorange. Ein gut angelegter Kompost, der regelmäßig durchlüftet und gepflegt werde, sei für Ratten uninteressant.

Sinken die Müllgebühren für alle, wenn Bonnorange dadurch Geld spart?

Laut Pressesprecherin Mangold können durch die Verringerung der Kosten Einsparungen an den Bürger weitergegeben und die Abfallgebühren erneut gesenkt werden.

Wann wird noch einmal über das Grünschnittkonzept beraten?

Das Konzept ist Ende Oktober 2016 vom Bonnorange-Verwaltungsrat genehmigt worden. Eine entsprechende Mitteilungsvorlage liegt diesen Mittwoch dem Umweltausschuss vor. (Ebba Hagenberg-Miliu)