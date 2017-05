Verfolgung in der Nordstadt

An der Bushaltestelle griff der Dieb zu

Bonn. Eine 74-Jährige wartete auf den Bus, als ihr ein Mann plötzlich die Handtasche stiehlt. Doch zwei Autofahrer sahen nicht tatenlos zu, sondern verfolgten den Dieb.

Von general-anzeiger-bonn, 24.05.2017

Diesen Taschendiebstahl wird der 28-Jährige Bonner so schnell nicht vergessen. Es war zwar nicht sein erstes "Eigentumsdelikt", wie es in der Polizeisprache heißt, aber diesmal bekam er es gleich mit zwei couragierten Bürgern zu tun.

Die Handtasche gehörte einer 74 Jahre alten Frau. Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr saß an einer Haltestelle an der Kölnstraße auf der Bank. Im Wartehäuschen hatte sie ihre Handtasche vor sich auf den Boden gestellt. Plötzlich kam der Mann, griff die Handtasche und lief davon.

Doch die unliebsame Begegnung hatte ein Nachspiel. Zwei Autofahrer hatten den Dieb beobachtet, hielten an, verfolgten den Dieb und stellten ihn. Sie riefen die Polizei, die den 28-Jährigen mit der fremden Tasche in der Hand schon kannte. Sie nahm den Mann mit zur Wache.

Die alte Dame konnte aufatmen, denn sie blieb bei alledem unverletzt und konnte ihre Handtasche erleichtert entgegen nehmen.