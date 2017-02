Brand in Bonn-Weststadt

07.02.2017 Bonn. Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Feuer in der Bonner Weststadt ausgerückt. Anwohner bekämpften den Brand mit einem Feuerlöscher.

Ein Anrufer berichtete gegen 20:39 über Feuerschein und Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Colmantstraße, in der unter anderem auch das LVR-Landesmuseum Bonn steht. Im einem Außenbereich des betroffenen Gebäudes brannte nach Angaben der Feuerwehr Gastronomiebedarf. Das Untergeschoss war verraucht.

Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner den Brand bereits mit einem Feuerlöscher bekämpft, so dass das Feuer "auf den Entstehungsraum" begrenzt blieb. Der betroffene Bereich wurde belüftet, Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt.

Der Einsatz war gegen 21:30 beendet. (Sebastian Meltz)