Letzter Schultag

Die Abiturienten auf der Rigal'schen Wiese in Bad Godesberg

Bonn. Rund 1700 Abiturienten haben am Freitag ihren letzten Schultag auf der Rigal'schen Wiese in Bad Godesberg gefeiert. Am Abend steigt die "Final Party"

Laut Polizei verlief die Feier auf der Rigal'schen Wiese friedlich: Sowohl bei den Kolonnenfahrten, als auch auf dem Gelände habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben. Ein junger Mann wurde von den Beamten festgenommen, da bei einer Sicherheitskontrolle Drogen bei ihm gefunden wurden.

Mitveranstalter Yannick Fugenzi zeigt sich in einem Zwischenfazit zufrieden: "Es herrscht eine gute Stimmung, es wird ordentlich gefeiert." Viele Karten seien schon vorab in den Schulen verkauft worden. Bis 18 Uhr dürfen die Abiturienten noch auf dem Parkplatz an der Rigal'schen Wiese feiern, danach wird die Musik abdreht.

Für viele geht es danach ins bereits ausverkauft Brückenforum zur "Final Party". Auch in einigen Bonner Clubs gibt es Partys für die Abiturienten.