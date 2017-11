Nach dem Einkauf überfallen

Bonn. Eine 76-Jährige ist am Montagabend auf dem Nachhauseweg in Bonn-Tannenbusch von einem bislang unbekannten Täter überfallen worden. Der Täter raubte ihre Handtasche, die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2017

Auf dem Nachhauseweg nach dem Einkaufen ist eine 76-Jährige am Montagabend gegen 21.45 Uhr in der Straße "Im Tannenbusch" Opfer eines Straßenraubs geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Frau hinterrücks von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und in den Rücken geschlagen. Der Täter entriss ihr die Handtasche und floh in Richtung Düne.

Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg, deshalb wurde am Dienstag eine Personenbeschreibung des Täters veröffentlicht:

etwa 1,90 Meter groß

schmale Statur

dunkel gekleidet

dunkle Mütze

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0228/150 zu melden.