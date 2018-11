Sessionseröffnung in Bonn

Bonn. Prinz Thomas I. und Bonna Anne-Christin I. tanzen mit den Jecken in die Session „Mir all sin Bönnsch“. Oberbürgermeister Ashok Sridharen musste zum Karnevalsauftakt passen: Er liegt krank im Bett.

Als die Uhr heute um 11.11 Uhr von den Jecken auf dem Bonner Marktplatz runtergezählt worden war, brach der Jubel aus: Bonn ist im Karnevalsfieber. Das bönnsche Motto „Mir all sin Bönnsche“ hat integrativen Charakter – die Narren hakten sich ein und schunkelten ausgelassen mit den Tollitäten des sogenannten Rathaus-Protokolls.

Dazu zählen traditionell das Bonner Prinzenpaar, Thomas I. und Anne-Christin I., das Bad Godesberger Prinzenpaar, Prinz Thomas I und Godesia Dorotheé, Beuels Wäscherprinzessin Ariane I., Liküra-Prinzessin Julia I., Bonns Kinderprinz Tobias I. und Kinderbonna Johanna II.

Rund 3000 Narren, darunter viele Karnevalsabordnungen aus den vier Bonner Stadtbezirken, bevölkerten in bunten Kostümen den Marktplatz. Bonns Festausschusspräsidentin Marlies Stockhorst schwärmte: „Ein toller Anblick von der Rathaustreppe. So einen Empfang haben die Tollitäten verdient. Das muntert auf und sorgt für einen guten Start in die Session.“ Die fünfte Jahreszeit ist in der Session 2018/19 besonders lang: Aschermittwoch ist erst am 6. März.

Jecker Sessionsauftakt mit Prinz und Bonna Sessionsauftakt am Sonntag - das lässt die Herzen der Bonner höher schlagen. Unsere Fotos zeigen Prinz und Bonna, Bands und Jecke beim Feiern vor dem Alten Rathaus. Foto: Barbara Frommann

Foto: Barbara Frommann Jubel der Tollitäten in Bonn: vl. Bonner Kinderprinzenpaar, Liküra Julia Schleyer, Bonner Prinzepaar Thomas Zimmermann und Anne-Christin Mittrich, Wäscherprinzessin Ariane Clever und Thomas II. (Wedde) und Godesia Dorothée (Ficks).

Foto: Holger Willcke 11 Uhr 11 und es ist kein Platz mehr frei - auf der Treppe zum Historischen Rathaus wird es eng. Die Tollitäten grüßen von dort.

Foto: Holger Willcke Prinz und Bonna in Spe - und schon in bester in Feierlaune. Prinz Thomas Zimmermann umarmt seine designierte Bonna, Anne-Christin Mittrich.

Foto: Holger Willcke Vor dem Historischen Rathaus feierten die Jecken schon um 10.30 Uhr dicht an dicht.

Foto: Holger Willcke Oma in der ersten Reihe. Die designierte Bonna wird von ihrer Oma, Leni Thelen (2. von rechts) bejubelt.

Foto: Holger Wilcke Löwen mit Schals und Handschuhen. Ein Tief bringt Wolken über die Stadt - aber mit rund 13 Grad ist es noch recht mild.