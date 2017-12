Prozessauftakt in Bonn

Bonn/Beuel. Wegen besonders schwerer sexueller Nötigung einer 25-Jährigen steht ein 27-jähriger Asylbewerber aus Syrien seit Montag vor dem Bonner Landgericht. Zum Prozessauftakt gesteht er die Vorwürfe zwar pauschal, bestreitet jedoch jede Gewaltanwendung.

Der zweite sexuelle Übergriff eines Asylbewerbers innerhalb von zwei Monaten in Bonn erregte im Frühjahr die Gemüter: Nach der Vergewaltigung einer 23-jährigen Studentin in den Siegauen am 2. April durch einen Mann aus Ghana, wurde am 11. Juni eine 25-Jährige auf der Kennedybrücke Opfer einer weiteren sexuellen Attacke. Seit Montag muss sich ein 27-jähriger Syrer, der 2015 in Meckenheim untergebracht wurde und vor seiner Verhaftung in Duisdorf arbeitete, für diese Tat vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Die Bonner Staatsanwaltschaft wirft ihm vor: Der 27-Jährige sprach die junge Frau auf der Brücke an, packte sie und zerrte sie die Treppe zum Rhein hinunter. Dort stieß er sie laut Anklage in ein Gebüsch, wo er sich trotz ihrer Hilfeschreie auf sie legte, sie abküsste, festhielt, ihr mit seinem Arm die Luft nahm, sie auszuziehen versuchte und über und unter der Kleidung anfasste. Erst als die von einer Zeugin alarmierte Polizei kam, ließ er laut Anklage von seinem Opfer ab, rannte zum Ufer, sprang in den Fluss und wurde von den Beamten herausgezogen.

Gleich zu Prozessbeginn vor der 10. Großen Strafkammer verlas Verteidiger Carl Horst Schroeder eine Erklärung seines Mandanten, wonach der 27-Jährige den Übergriff gestand und versicherte: „ich bedaure zutiefst, dass es zu der Tat gekommen ist und dass die Frau darunter leiden muss.“ Auf Nachfragen des Gerichts aber war in den folgenden Verhandlungsstunden von Geständigkeit nicht mehr viel zu merken: Mal bestritt der 27-Jährige jede Gewaltanwendung und sprach von Missverständnissen, weil er gedacht habe, die ihm völlig fremde Frau sei mit den sexuellen Handlungen einverstanden. Dann wieder erklärte er, betrunken gewesen zu sein und sich alles nicht erklären zu können. Der Prozess wird nächste Woche mit der Vernehmung des Opfers fortgesetzt.