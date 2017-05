Mäusebefall in Containerklassen

Duisdorf. Die Zustände in der Rochusschule in Duisdorf haben sich zumindest teilweise verbessert. Wie es die Stadt mitteilt, können Mäuse nun nicht mehr in die Containerklassen. Es bestehen jedoch weitere Mängel.

Nach der Ortsbesichtigung durch die Stadt im April, in der die beiden Containerklassen in Augenschein genommen wurden, hat die Verwaltung jetzt mitgeteilt: An der Fassade des Fertigteilgebäudes wurden zwischenzeitlich Verbesserungen vorgenommen, sodass davon auszugehen sei, dass die Auswirkungen des Befalls durch Nager zumindest mittelfristig verhindert werden können.

Wie berichtet, hatten sich Mäuse in den Säulen der Klassenräume eingenistet, und deren Kot führte zu einem üblen Gestank. Gesundheitliche Bedenken wurden laut. Die Lehrer und Eltern wollten die Zustände nicht mehr hinnehmen. Allerdings hatte das Gesundheitsamt bereits im Vorfeld festgestellt, dass sich keine gesundheitlichen Probleme ergeben könnten. Das wurde in der Schule allerdings bezweifelt.

Ersatzbau soll realisiert werden

Sie darf sich darauf einstellen, dass die Containerklassen abgerissen und neu gebaut werden. Allerdings wohl erst in einigen Jahren. In dem Ortstermin im April sei zugesagt worden, so berichtet das städtische Gebäudemanagement (SGB) jetzt, den Ersatzbau im Zuge der Umsetzung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ zu realisieren.

Ansonsten widerspricht die Verwaltung aber den Erfahrungen der Lehrer in Teilen, denn nicht jeder der geschilderten Mängel sei zutreffend. So seien beispielsweise die Toiletten nicht in einem neuwertigen, jedoch in einem ordentlichen Zustand.

Die Schule hatte dagegen moniert, dass die Kinder die Toiletten extrem eklig finden, weil die Armaturen stets dreckig aussähen und die Wasserhähne tropften. Außerdem müssten sich die Mädchen und die Jungen eine Toilette teilen. Die Tür sei auch nicht abschließbar.

Viele Mängel sind zu beklagen

Brandschutztechnische Mängel gibt es in den beiden Containerklassen auch nicht, so die Stadt weiter. Mit Ausnahme der im Flurbereich montierten Garderoben allerdings. „Da es sich hierbei um einen betrieblichen Mangel handelt, geht die Verwaltung davon aus, dass die Schule diesen kurzfristig ausräumt und die Garderoben in die Klassenräume verlagert“, heißt es in der jüngsten Stellungnahme des SGB.

Weitere Kritikpunkte der Rochusschule waren: Im Winter wird es in den Räumen nicht richtig warm, im Sommer aber so heiß, dass es ab mittags nicht auszuhalten ist. Fenster und Türen schließen entweder gar nicht mehr oder nicht mehr richtig. An den Heizkörpern springen die Abdeckungen immer wieder auf, wodurch Verletzungsgefahr besteht. Die Böden sind geflickt, es gibt rostige Stellen und Flecken an den Decken.