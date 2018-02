Kunst in Bonn

Brüser Berg. Viele Gäste fanden am Wochenende den Weg zum Kunst- und Kreativmarkt auf den Brüser Berg. Auch fünf Gastaussteller zeigten ihre Werke.

Von Tabea Herrmann, 26.02.2018

Der diesjährige Kunst- und Kreativmarkt auf dem Brüser Berg kann fast als eine kleine Jubiläumsveranstaltung bezeichnet werden: Auch wenn es erst der 18. Kreativmarkt ist, besteht die veranstaltende Initiative Stadtteilkultur Brüser Berg bereits seit 1998 – also genau 20 Jahre. Um dem zu entsprechen, haben sich die Mitglieder der Stadtteilkultur ein vielfältiges und buntes Angebot für die Besucher im Ortsteilzentrum am Wochenende geschaffen.

Elf ausstellende Mitglieder der Stadtteilkultur wurden von fünf Gastausstellern unterstützt. Darunter waren auch die christlichen Pfadfinder vom Stamm Martin Bucer, die unter anderem Vogelhäuschen und Messer anboten, und das Jugenzentrum Brüser Berg mit Ergebnissen aus ihrem Projekt „Art to go“. Daneben boten Bärbel Weinstock, Dorothee Fenske und Halyna Pasitschnik ihre Werke als Gastausteller an. Wie schon bei vorherigen Kunstmärkten wurden auch diesmal wieder Gemeinschaftswerke der Mitglieder der Initiative vorgestellt. Im Innenhof standen einige Drahtfiguren unter dem Titel „Freude“ und eine Wand mit Bildern und Plastiken zum Thema Schuhe.

Drahtbaum Höhepunkt des Marktes

Ein Highlight des Marktes war auf jeden Fall der Baum: „Kunst und Kreatives nicht nur anschauen, sondern auch selber mitgestalten können, das ist der Plan hinter dem Drahtbaum“, erzählt Anne Hensgen von der Stadtteilkultur. Die Besucher konnten das ganze Wochenende über bereits vorgeschnittene Blätter künstlerisch gestalten und an den Baum hängen. Hensgen hoffte angesichts der vielen Besucher auf ein dichtes Blattwerk. Im Anschluss an den Markt soll der Baum als Ausstellungsstück über den Brüser Berg wandern. Seine erste Station wird wahrscheinlich die Sparkasse sein.

Die Chancen auf viele Blätter stehen gut, denn bereits zur Eröffnung am Samstag kamen zahlreiche Besucher. Musikalisch unterstützt wurde die Eröffnung durch Muriel Paris und Gerhard Haug. Die Grußworte der Bezirksvertretung Hardtberg überbrachte Wolfgang Esser. Er erinnerte an die Anfänge des Kunst- und Kreativmarktes und die der Initiative Stadtteilkultur. Durch einen Aufruf „Kunstmacher gesucht“ fand sich damals eine kleine Gruppe von bildenden Künstlern und anderen Kreativen zusammen, um Farbe in den Ortsteil zu bringen. Diesen Auftrag verfolgt die auf 16 Mitgliedern angewachsene Gruppe heute noch.

Auch Esser sieht in dem Kunstmarkt eine gute Möglichkeit, „Menschen aus der Nachbarschaft kennenzulernen“. Die zahlreichen Besucher waren sichtlich begeistert von den ausgestellten Werken und nutzen die Gelegenheit, bei einem Stück Kuchen ins Gespräch zu kommen.