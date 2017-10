Jubiläum der Rochuskirche

Duisdorf. Jörg Harth ist der Pfarrer auf dem Hardtberg und ist ein Geistlicher mit moderner Prägung. Mit einer offenen Kirche sollen mehr Menschen erreicht werden.

Von Rolf Kleinfeld, 28.10.2017

Wenn Jörg Harth von der Rochuskirche spricht, schwingt Ehrfurcht über die Geschichte des Gotteshauses mit. Aber der 48-Jährige ist auch ein Geistlicher moderner Prägung und sagt: „Wir diskutieren hier viel über Modernisierung der Kirche, um mehr Menschen zu erreichen.“

Die Gemeinde will neue Wege gehen, zeitgemäßere Formen von Kirche anbieten, um näher an die Menschen zu rücken. Nur ein Beispiel dafür sind die Cross-over-Konzerte anlässlich der Gewerbeschau im Juni, als der Organist Christoph Brückner Musikwünsche der Besucher in der Kirche spielte, auch moderne Stücke der Popmusik umsetzte und vortrug.

So eine Gemeinde ist auch ein kleines Unternehmen. „Wenn mich Menschen fragen, was ich mache, wenn ich keinen Gottesdienst halte oder ansonsten in der Seelsorge tätig bin, erkläre ich, dass wir hier ein Betrieb mit 40 Angestellten sind“, sagt Harth. Und der will geleitet werden, gemeinsam mit Ehrenamtlichen vom Kirchenvorstand und dem Pfarrgemeinderat. Zur Gemeinde gehört nicht nur die Kirche Sankt Rochus, sondern auch Sankt Augustinus in Duisdorf und Sankt Edith Stein auf dem Brüser Berg. „Außerdem betreiben wir zwei Kindertagesstätten und zwei Büchereien.“ Auch ein Teil des Alten Friedhofs in Duisdorf befindet sich in Trägerschaft der Kirche.

Sankt Rochus will ein Anlaufpunkt in Duisdorfs Mitte sein, eine „offene Kirche“. Damit Menschen nicht nur vorbei-, sondern auch hineinkommen können, ist die Kirche einige Stunden pro Tag geöffnet. So kann jeder, der möchte, das Bauwerk anschauen, nachdenken, eine Kerze anzünden, sich ausruhen, innehalten und beten. Die Öffnungszeiten werden von Ehrenämtlern gewährleistet und sind täglich unterschiedlich.

