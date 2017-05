Strafe von rund 20 Euro droht

Duisdorf. Kunden von Rewe müssen ab sofort die Parkscheibe in ihren Autos auslegen und dürfen nur zwei Stunden parken. Auch Penny und Aldi gehen gegen Dauerparker vor.

Immer mehr Händler in Bonn sichern ihre Kundenparkplätze gegen Fremd- und Dauerparker. So jetzt auch das Rewe-Center am Schickshof in Duisdorf, das seit einigen Tagen in der Tiefgarage das Auslegen einer Parkscheibe verlangt und die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt. Wer dagegen verstößt, soll künftig eine „Vertragsstrafe“ von 19,90 Euro bezahlen, heißt es.

„Wir hatten sehr viele Fremdparker, die ihre Autos sogar über Nacht hier abgestellt haben“, sagte eine Rewe-Mitarbeiterin vor Ort. Die Plätze in der zweistöckigen Garage, deren Einfahrt sich in der Derlestraße befindet, seien dadurch ständig belegt und für die meisten Rewe-Kunden nicht mehr verfügbar gewesen. „ Das hat in der Vergangenheit zu erheblichen Umsatzrückgängen bei betroffenen Supermärkten geführt“, erklärt Rewe-Sprecher Thomas Bonrath. Deshalb wurde das Unternehmen „Fair parken“ damit beauftragt, das Problem zu lösen.

Parkscheibenpflicht folgt dem Trend

„Die Parkplätze in der Tiefgarage sind Privatbesitz und keine öffentlichen Flächen, das ist aber vielen Autofahrern nicht bewusst“, sagte eine Sprecherin der bundesweit tätigen Firma. Deshalb sorge man nun dafür, dass die Parkplätze wieder denjenigen zur Verfügung stehen, für die sie der Eigentümer vorgesehen hat. In der Einführungsphase werde man nur auf das Fehlverhalten und die Rechtslage hingewiesen, aber ab Mitte nächster Woche werde die „Vertragsstrafe“ erhoben, die nach Auskunft der Sprecherin rechtskonform sei. Sollten Rewe-Kunden dort parken, die nur die Parkscheibe vergessen haben, könnten sie die Strafe von 19,90 Euro abwenden, wenn sie den Einkaufsbeleg dieses Tages vorlegen.

Damit folgt Rewe einem Trend, den in Duisdorf die Discounter gegenüber vormachen. Penny am Burgweiher/Bahnhofstraße weist schon länger darauf hin, dass für seinen großen Parkplatz von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr Parkscheibenpflicht besteht. Der benachbarte Aldi-Markt droht auf einem Schild, dass Falschparker kostenpflichtig abgeschleppt werden. Außerdem wird dieser Parkplatz nach Ladenschluss mit einem Tor zugeschlossen.