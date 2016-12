Rathaus Hardtberg

03.12.2016 DUISDORF. Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand hat Vertreter der Hardtberger Vereine im Rathaus empfangen und deren ehrenamtliche Arbeit gelobt.

Noch immer setzt er sich für das Brauchtum ein. Der langjährige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende des Duisdorfer Ortsfestausschusses wurde beim Empfang der Hardtberger Vereine mit der Hardtberg-Medaille ausgezeichnet. Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand überreichte dem 74-Jährigen die Medaille sowie die Urkunde unter dem lang anhaltenden Applaus der rund 70 Vereinsvertreter.

Der gebürtige Duisdorfer setzte sich schon vor seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Duisdorfer Vereinsfamilie ehrenamtlich ein, begründete die Bezirksbürgermeisterin die Ehrung. Seit Mitte der 70er Jahre organisierte er die Pfarrfeste von Sankt Augustinus und er schlüpft seit 45 Jahren ins Kostüm des Nikolauses, zunächst im Franziskusstift in Duisdorf. Als 2001 sein Vorgänger im Amt des Ortsfestausschussvorsitzenden, Josef Brack, plötzlich verstarb, übernahm Berg die Verantwortung.

Mehr als zehn Jahre, bis 2012 leitete er die Geschicke des Vereins der Vereine. Sichtbares Zeichen seiner Amtszeit ist der Duisdorfer Esel, der als Bronzestatue auf dem Schickshof steht. „Wir haben den Esel nur aus Spenden finanziert“, ist Berg noch heute stolz auf seinen Coup. Noch heute ist er der Duisdorfer Nikolaus, der nicht nur bei der Eröffnung des Adventsmarkts den Kindern Freude bereitet. „Jetzt bin ich ganz und gar Duisdorfer“, dankte Berg für die Auszeichnung.

Bis auf einen kurzen Ausflug ins Westfälische habe er immer in Duisdorf gelebt. Er dankte vor allem seiner Familie, die auch in schweren Zeiten immer für ihn da gewesen ist. „Ich stehe euch auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“, sagte er in Richtung seiner Nachfolger. „Du hast wirklich etwas bewegt in Duisdorf“, gratulierte der aktuelle Duisdorfer Ortsfestausschussvorsitzende Karl-Heinz Frede seinem Vorvorgänger. „Du warst für mich ein immer Vorbild“, gestand der stellvertretende Vorsitzende des Brüser Berger Ortsausschusses, Klaus Deckert. Und der Lengsdorfer Chef der Vereine, Christoph Schada, witzelte: „Du bist nach mir gekommen, und bist vor mir geehrt worden.“

Zuvor hatte Bezirksbürgermeisterin Thorand die Leistung der Hardtberger Vereine gewürdigt. Die rund 100 Vereine seien ein wichtiger Bestandteil im gesellschaftlichen und kulturellen Leben des Stadtbezirks, die auch einen wichtigen Beitrag zur Integration der neuen Bürger leisteten. „Wir können nicht auf sie verzichten“, sagte sie und versprach, sich trotz der klammen Kassen für den städtischen Finanzbeitrag zur Unterstützung der Vereine einzusetzen, auch wenn es nur eine symbolische Anerkennung der geleisteten Arbeit sei. (Roland Kohls)