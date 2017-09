Die Band Call Me Papa hatte kurz vor ihrem Auftritt noch Zeit für ein gut gelauntes Gruppenfoto.

Brüser Berg. Ein entspannte Atmosphäre mit viel Musik und Unterhaltung herrschte beim Familienfest in der Borsigallee. Auch Kutschfahrten waren im Angebot.

Von Ines Bresler, 11.09.2017

Am Samstagvormittag war die Sonne auf dem Brüser Berg doch noch herausgekommen. Vom Süßwarenstand aus flogen Seifenblasen in den Himmel, und von der Bühne vor der evangelischen Kirche tönte entspannte Musik. Das bunt gemischte Publikum flanierte an den Ständen vorbei oder saß auf Bierbänken bei Pommes Frites.

Zum 33. Mal hatten die Brüser Berger zum Familienfest in die Fußgängerzone geladen. Rund um den Brunnen hatten verschiedenster Träger ihre Stände aufgebaut – vom Jugendzentrum über Kindertagesstätten, Vereine bis hin zu lokalen Geschäftsleuten. Und wegen der anstehenden Bundestagswahl waren auch Parteien mit ihren Ständen auf dem Fest vertreten.

Für die Anmeldung und Platzzuteilung waren die Teilnehmer vom Brüser Berg schon um 8 Uhr zwischen Brunnen und Bücherbox in der Borsigallee erschienen. „Wir freuen uns wieder auf einen schönen Tag mit vielen Besuchern“, sagte Vorsitzender Jörg Wehner aus dem Projektteam des Ortsausschusses. Sein Mitplaner Thorsten-Gerd Hildenbrandt ergänzte: „Wir sind uns sicher, dass wir allen wieder etwas bieten werden.“

„Wir sind vor zwei Jahren hergezogen und heute mit unserem Enkelchen hier“, erzählte Familienfestbesucher Karl-Heinz Wirges. „Uns gefällt es gut hier. Nur für die Kinder könnte es noch etwas mehr geben, wie ein kleines Karussell oder eine Hüpfburg.“ Ein wenig abseits stand ein Polizist, ließ Kinder im Polizeiauto herumklettern und erklärte, wie das Blaulicht funktioniert.

Vor ihrem Geschäft verkauft Familie Kiwan, die vor drei Jahren aus Syrien geflohen ist, Grillspieße, Teigtaschen und orientalische Süßigkeiten. „Es ist schön, dass man hier auch einmal etwas anderes essen kann als Bratwurst“, fand eine Besucherin. Auch das eng geknüpfte Netzwerk auf dem Brüser Berg möchte, dass auch dieses Fest noch vielseitiger und ansprechender wird.

Pünktlich um 13 Uhr sorgte das Blue George Trio mit Blues- und Funkkompositionen für Stimmung. Außerdem gab es Musik von der Band Call me Papa. Und für die Besucher stand eine Kutsche mit zwei Haflingern bereit zu Fahren über den Brüser Berg. Auch sonst sorgte das bunte Programm mit Kinderschminken, Basteln, einem Sponsorenlauf der Grundschule und einer Kinderparty für gute Unterhaltung bis in den Abend hinein.