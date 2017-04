Kulturzentrum Hardtberg

Duisdorf. Die Barbershop-Gruppe „The Rhubarbs“ tritt mit neuem Programm in Duisdorf auf. Stühle reichen für die Besucher nicht aus.

Von Stefan Knopp, 03.04.2017

Ein Anruf während der Konzertprobe: Die Ladies von „The Rhubarbs“ sollen in Cape Canaveral einen Millionenbetrag erben, allerdings sind sie gerade auf der anderen Seite der Erde. Kein Problem, die lustige Barbershop-Truppe macht sich sofort auf den Weg, und ihr Publikum begleitet sie auf dieser verrückten Reise durch die Mongolei, Sibirien, Sydney und den Regenwald von Nicaragua.

Das ist die Rahmenhandlung des neuen Programms „Come fly with us“, mit dem die A-cappella-Damen am Sonntag beim Hardtberger Frühling im Kulturzentrum gastierten. Schon beim letzten Auftritt der „Rhubarbs“ dort füllte das Publikum den kompletten Saal aus, und dieses Mal mussten Dieter Pinsdorf, Horst Bachmann und ihre Helfer vom Verein Hardtbergkultur jeden Stuhl hinstellen, den sie auftreiben konnten.

Denn zum einen sind die Sängerinnen, die beste musikalische Unterhaltung bieten, sehr beliebt. Und zum anderen hatten die Rhubarbs auch Gäste mitgebracht: „Sie haben eine Gruppe von 40 Ukrainern eingeladen“, so Bachmann.

Am Ende mussten einige Besucher stehen, aber das nahmen sie für die gute Show in Kauf. Sie fieberten mit, als die Rhubarbs den Mongolen die Barbershop-Musik näher brachten, als sich eine Sängerin bei einer Hundeschlittenfahrt unsterblich in einen Russen verliebte, bei einer Liveschalte ins deutsche Fernsehen und beim Aufstand der Bass-Sängerinnen.

Die Gruppe kombiniert eine solche Geschichte mit hervorragendem Barbershop-Gesang, nicht zu Unrecht ist sie beliebt und gefragt. Die Rhubarbs suchen im Übrigen Nachwuchs. Per Mail an barbershop@therhubarbs.de kann man sich für eine offene Probe am 2. Mai anmelden.

Im Hardtberger Frühling geht es am Sonntag, 9. April, weiter. Ab 15.30 Uhr spielen Lothar A. Heinrich und Jakob Schkolnik Kaffeehausmusik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dazu gibt es unter anderem Kuchen von Café Schell's Eck.