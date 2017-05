Schwarzrheindorf. Die Kita Büchelgarten gewinnt mit ihrem Projekt „Treff für jeden“ eine Förderung von 2000 Euro. Jetzt wurde die gemütliche Sitzrunde auf dem Außengelände eingeweiht.

Wie schön kann ein simpler Metallzaun auf einmal aussehen: Eltern und Kinder der Kita Büchelgarten haben einfach Radkappen genommen, sie bunt besprüht und bemalt. Der vierjährige Max und viele andere Mädchen und Jungen schrieben anschließend noch ihren Namen darauf. Fertig waren die bunten Blüten, die auf einem grünen Stengel aus Holz nun die gesamte Front des Kindergartens zieren. Dazu gehört dann auch der neue „Treff für jeden“, den alle nun einweihten. Finanziert wurde die gepflasterte Sitzecke zu einem großen Teil durch das Spendenportal der PSD Bank. Der Förderverein hatte sich mit dem Projekt beworben und den ersten Platz belegt.

„Bis vergangenes Jahr hatten wir gar keinen Zaun“, sagte Pamela Raehmel, Schatzmeisterin beim Förderverein, deren Kinder Minna (4) und Lutz (6) in die Kita gehen. Aber das war gefährlich, daher sicherte die Stadt das Grundstück. „So kam die Idee auf, einen Treffpunkt zu installieren“, erläuterte Raehmel. Die Fördervereinsmitglieder schätzten, dass Bänke und Pflastersteine rund 4500 Euro kosten würden.

Konkurrenz konnte nicht vorbeiziehen

Deshalb freuen sich nun alle, dass ihr Projekt beim Spendenvoting der Bank den ersten Platz gewonnen hat – dicht gefolgt von Kindergärten in Buschhoven und Tannenbusch. „Wir haben Freunde und Bekannte motiviert abzustimmen. 28 Tage lang war das ein richtiger Rummel“, meinte Fördervereinsvorsitzende Judith Jakobs. Die Konkurrenz war den Beuelern mit ihren Klickzahlen immer dicht auf den Fersen, schafften es am Ende aber nicht vorbeizuziehen. So bekam die Kita Büchelgarten 2000 Euro. Nach einem Aktionstag, bei dem alle mit anpackten, war alles fertig. „Die Kinder können jetzt auch nicht mehr weglaufen“, nannte Julia Stollenwerk, Vize im Förderverein, einen weiteren Vorteil.

Nicht nur Max, auch die vierjährige Jasmin und viele weitere der 101 Kinder in fünf Gruppen finden die neue Sitzecke schön. Am Einweihungstag besonders, weil es frische Waffeln gab. Die Mamas und Papas hatten auch an sich gedacht: Denn oft stehen sie nachmittags beim Abholen noch länger vor der Tür zusammen, um ein wenig zu plaudern. Auch schon mal bis Viertel vor fünf, bis Elisabeth Wirges die Einrichtung schließt. Die Kitaleiterin ist ebenfalls vom Engagement des Fördervereins mit seinen 56 Mitgliedern begeistert. 22 Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die Kleinen in fünf Gruppen gut betreut werden.