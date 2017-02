Anbau für Beueler Förderschule

Der Erweiterungsbau schließt an das Schulgebäude an. Dort werden vier weitere Klassenräume untergebracht.

01.02.2017 Vilich. Der Landschaftsverband Rheinland investiert 2,7 Millionen Euro in vier neue Klassenräume. Dort sollen die Abschlussklassen untergebracht werden. Im Juli gehen die Bauarbeiten los.

Die Frida-Kahlo-Schule des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) erhält an ihrem Standort in Vilich ein neues Gebäude. Das hat jetzt der Bau- und Vergabeausschuss des LVR beschlossen. In dem Erweiterungsbau werden vier Klassenräume mit zugehörigen Gruppenräumen, zwei Pflege- und einem Sanitärbereich sowie Lager und Nebenräume Platz finden.

Notwendig ist die Baumaßnahme durch die akute Raumnot der Förderschule, die an der Kreuzung Käsbergstraße/Stiftsstraße liegt. Die Gesamtkosten betragen rund 2,7 Millionen Euro. Die Baumaßnahme soll Anfang der Sommerferien 2017 beginnen und bis Ende Januar 2018 abgeschlossen sein. Damit entsteht im Ortsteil Vilich nach dem Baubeginn für die Schnellbahnlinie 13 und dem im Herbst beginnenden Abriss des Heilpädagogischen Heims an der Stiftsstraße eine weitere Baustelle. Mit Beschluss des Landschaftsausschusses vom Juli 2016 wurde die LVR-Verwaltung beauftragt, die Erweiterung des Schulgebäudes in Vilich zu planen.

Bedingt durch die akute Raumnot der LVR-Frida-Kahlo-Schule Sankt Augustin muss die seit 2001 existierende Außenstelle in Vilich erweitert werden. Für den Erweiterungsbau wurde ein Konzept für Barrierefreiheit erstellt. Das eingeschossige, nicht unterkellerte Erweiterungsgebäude wird direkt an den Bestand angebaut. Insgesamt entsteht ein u-förmiger Baukörper, der sich zum Schulhof und zum unmittelbar benachbarten, historischen Ledenhof öffnet.

Bauweise optisch angepasst

Schulleiterin Silke Hano erklärte: „An unserem Hauptstandort in Sankt Augustin sind keine Flächen für zusätzlichen Raumbedarf mehr verfügbar. Daher sind wir froh, dass dies in Vilich möglich ist. Wir können dort dann unsere bislang auf beide Orte verteilte Abschlussstufe mit derzeit 85 Schülern komplett unterbringen.“ Das Erweiterungsgebäude wird in modularer Bauweise direkt an den Bestand angebaut und optisch angepasst. Damit ist ein einheitliches Erscheinungsbild im historischen Ortskern von Vilich gewährleistet.

„Rund 290 Schüler besuchen die Frida-Kahlo-Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung“. Sie wurde 1973 gegründet. Das Einzugsgebiet umfasst die rechtsrheinischen Stadtgebiete von Bonn sowie Teile des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises“, erläutert Michael Sturmberg vom LVR. (Holger Willcke)