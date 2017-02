PÜTZCHEN. Die Kinder der Kita St. Adelheid haben sich jetzt auf eine experimentelle Reise in die Welt des Wassers begeben. Dank Sponsoren erhielten sie dabei Unterstützung vom Arbeitskreis Neue Medien.

Von Anke Vehmeier, 14.02.2017

Sie recken ihre Arme in die Höhe, machen eine Welle und hüpfen begeistert in die Luft. Jede Menge Spaß hatten gestern die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte St. Adelheid in Pützchen. Denn sie tauchten ganz tief ein in das Thema Wasser – allerdings auf virtuelle Weise, dafür aber mit umso größerer Dynamik. Beim Frühförderworkshop des Arbeitskreises Neue Medien (AKNM) lernten die Kinder den Wasserkreislauf und die Aggregatszustände des Wassers kennen.

Die Kinder begaben sich auf eine experimentelle Reise in die Welt des Wassers. Medienpädagogin Inken Weiss war zu Gast in der Kita und erarbeitete mit den Kindern am Computer verschiedene Szenarien. Der AKNM engagiert sich seit 16 Jahren für den Umgang mit den neuen Medien in Kindergärten und Schulen. In den vergangenen Jahren nahmen bereits 140 000 Vorschulkinder an Bildungsworkshops teil, die für Kitas stets kostenfrei sind. Denn unterstützt wird das Projekt vom Wahnbachtalsperrenverband (WTV). Der WTV finanziert 2017 im achten Jahr 64 experimentelle Förderworkshops für Vorschulkinder in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.

„Die Workshops der AKNM sind eine pädagogische Bereicherung. Sie sind ganz toll konzipiert und Frau Weiss erarbeitet die Themen absolut kindgerecht“, sagte Cornelia Wisser-Klein, Leiterin der Kindertagesstätte St. Adelheid in Pützchen. Der Workshop sei einer in einer Reihe von pädagogischen Angeboten mit Unterstützung von Computern. Im Kindergarten wurden auch schon die Themen „gesunde Ernährung“ sowie „Zahlen, Geld & Glück“ behandelt. „Das ist eine spannende Sache, wie die Themen mit dem PC umgesetzt werden. Das spricht die Kinder sehr an, weil sie einen besonderen Bezug zu dem Medium haben“, sagte Wisser-Klein. „So ein Angebot können wir in der Form gar nicht anbieten. Deshalb sind wir umso dankbarer, dass sich der Sponsor so engagiert“, so die Kita-Leiterin. „Wir sind als Kita auch zertifiziert zum Haus der kleinen Forscher. Wir unternehmen jede Woche einmal ein Experiment mit den Mädchen und Jungen.“ Es ist zwingend für das Zertifikat, dass die Pädagogen mit den Kindern regelmäßig auf Entdeckungsreise gehen. „Ganz toll ist auch die Präsentation bei den AKNM-Workshops. Denn dadurch, dass die einzelnen Folien mit dem Beamer an die Wand geworfen werden, können alle Kinder gleichermaßen folgen“, erklärt die Kita-Leiterin.

So können die Mädchen und Jungen etwa den Wasserkreislauf virtuell erleben – und sind mit Begeisterung dabei. Als Inken Weiss fragte, was mit dem Wasser geschehen müsse, bevor es zu Hause aus dem Wasserhahn kommt, schnellten die Finger in die Höhe, und ein Junge rief mit dem Brustton der Überzeugung: „Das Wasser muss erst geliefert werden.“

„Mir haben die Wassermoleküle am besten gefallen. Da mussten wir springen und uns ganz doll schütteln“, berichtet Josia (5). Der sechsjährigen Marie hatten es die Bilder angetan: „Die sind so schön bunt.“ Die sechsjährige Emma war ganz fasziniert von einem Bild mit den Aggregatszuständen des Wassers: „Da sind Wolken drauf, Tropfen und Schnee. Und die sind alle aus Wasser.“

Die Frühförderworkshops des AKNM sind für die Kindertagesstätten kostenfrei, da der Arbeitskreis aus Potsdam jeweils mit regionalen Sponsoren zusammenarbeitet. Weitere Informationen gibt es unter www.aknm.org.