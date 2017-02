Verlagerung in die Anne-Frank-Schule

Eine Elterninitiative will verhindern, dass die Beueler Realschule in die Räumlichkeiten der Anne-Frank-Schule zieht.

Beuel. Der geplante Umzug der Beueler Realschule in die Anne-Frank-Schule sorgt bei Eltern für Protest. Bezirksbürgermeister Guido Déus verweist jedoch auf die Kosten.

14.02.2017

Nach Viktoriakarree und Kurfürstenbad steht nun das dritte Bonner Bürgerbegehren aus: Diesmal geht es um die Realschule Beuel. Eine Elterninitiative will den geplanten Umzug in die Anne-Frank-Schule verhindern. Dies nimmt Bezirksbürgermeister Guido Déus (CDU) zum Anlass, zu dem Bürgerbegehren Stellung zu beziehen: "Natürlich ist es schwierig, eine etablierte, in die örtlichen Strukturen eingebundene und gut funktionierende Schule zu verlagern. Dennoch muss es sein. Dafür sprechen Sachargumente."

Eine Sanierung der Realschule Beuel am jetzigen Standort würde nach ersten Ermittlungen etwa vier bis fünf Millionen Euro kosten. Rechne man die Verlagerungskosten an die Anne-Frank-Schule und erforderliche zusätzliche Bauten dagegen, würde ein Verbleib der Realschule am jetzigen Standort unter dem Strich mindestens zwei bis drei Millionen Euro mehr kosten, so Déus. Gelder, die anderen Bonner Schulen für zwingend erforderliche Baumaßnahmen fehlen würden.

Schulstandort der Realschule wird nicht aufgegeben

Alle Experten seien sich einig, dass das ansonsten leerstehende Gelände der Anne-Frank-Schule in Vilich für die pädagogischen Belange der vierzügigen Realschule bestens geeignet sei und der Beueler Realschule dauerhaft eine sichere Zukunft garantiere. Déus: "Die Sicherung dieser Schulform für Beuel ist für mich das Wichtigste, die Standortfrage kann da nur an zweiter Stelle stehen."

Für manche Schüler werde der Weg etwas weiter, für manche etwas kürzer. Die Anne-Frank-Schule habe diverse Haltestellen von Bus und Bahn im direkten Umfeld. Außerdem seien die umliegenden Straßen als Fahrradstraßen ausgewiesen.

Déus‘ Fazit: "Meine persönliche Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht. Beim Abwägen aller Argumente komme ich aber zu dem Ergebnis, dass der Umzug unserer Realschule in Beuel eine gute Zukunft sichert und deren Raum- und Ausstattungssituation deutlich verbessert." Die Veränderungen, mit denen dieser Umzug verbunden sei, seien Schülern, Eltern und Lehrern einer weiterführenden Schule zumutbar.

Zudem sei beschlossen worden, den jetzigen Schulstandort der Realschule Beuel an der Röhfeldstraße nicht aufzugeben und für künftige schulische Nutzungen zu erhalten. (ga)