Versammlung des Bürgervereins Holtorf-Ungarten

Holtorf. Bei der Jahreshauptversammlung des BV Holtorf-Ungarten wurde unter anderem die Abschaffung der Dorfkirmes diskutiert. Auch ein Kreisverkehr war Thema. Noch werden Rückmeldungen erwartet, um weiterführende Entscheidungen zu treffen.

Von Caroline Niehus, 25.03.2018

Die Verkehrssituation und die Dorfkirmes waren zwei wichtige Themen bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Holtorf-Ungarten, die am Donnerstag in der Gaststätte „Dreizehn Linden“ in Niederholtorf stattfand. 28 Mitglieder hatten den Weg zu der Versammlung gefunden, bei der auch Teile des Vorstandes zur Wahl standen. Nachdem Vorsitzende Elisabeth Schmid die Besucher begrüßt hatte und den verstorbenen Mitgliedern gedacht wurde, stellte der Vorstand seinen Jahresbericht vor.

Insgesamt zeigten sich Schmid und ihr Stellvertreter Lutz Engel zufrieden, was die Veranstaltungen des Vereins anging. Sowohl das Brunnen- als auch das Pfingstfest stießen auf Zuspruch, ähnlich wie Sankt Martin und der Karnevalsumzug. Besonders hervorgehoben wurde das Seniorenfest, das sich mit 70 Teilnehmern immer größerer Beliebtheit erfreut.

Einen Diskussionspunkt stellte allerdings die Dorfkirmes dar, die zunehmend an Unterstützung verliert. Einen Grund dafür sieht Engel in der Zeit über vier Tage, die für den ein oder anderen zu lang sein könnte. „Der demografische Wandel ist spürbar“, so der stellvertretende Vorsitzende weiter. Man merke, dass viele ältere Mitmenschen Probleme haben, die Dorfmitte zu erreichen.

Diverse Maßnahmen zum Verkehr besprochen

Nun gebe es Bestrebungen, gemeinsam mit allen Ortsvereinen die Möglichkeiten abzuwägen. Diese reichen von einer Verkürzung der Kirmes bis hin zur Abschaffung. Der Bürgerverein wartet auf Rückmeldung der angeschriebenen Vereine, um weiterführende Entscheidungen zu treffen.

Weiterhin besprochen wurden diverse Maßnahmen rund um den Verkehr in Holtorf. Unter anderem brachte Schmid die Mitglieder auf den neuesten Stand, was die Entwicklungen rund um den Kreisverkehr Pützchens Chaussee/Oberkasseler Straße betrifft. Man warte noch auf die offizielle Genehmigung, wonach dann das Ausschreibungsverfahren eröffnet werden kann. Momentan rechnet Schmid nach Informationen der Stadt mit Baubeginn Mitte 2019 und der Fertigstellung rund sechs Monate später. „Aber wir lassen uns überraschen, wann es hier losgeht“, so Schmid. Außerdem diskutierten die Mitglieder Möglichkeiten der Verkehrsentlastung für Anwohner auf der Löwenburgstraße und einen Vorschlag zur Verbesserung der Busanbindung nach Bonn an Abenden und Wochenenden.

Nach der offenen und überall einstimmigen Wahl zum Schluss sind die Posten wie folgt verteilt: Erste Vorsitzende: Elisabeth Schmid, Stellvertretende Kassiererin: Ursula Mohr, Schriftführer: Ludwig Pott, 1. Beisitzer: Hubert Meyers, 3. Beisitzer: Kurt Miger, 5. Beisitzer: Uwe Schulz.