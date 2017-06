Komplizierte Umleitung

Weil die Straße Am Herrengarten wegen Bauarbeiten eine Sackgasse ist, müssen die Linienbusse eine Umleitung fahren.

Vilich-Müldorf. Die Straße Am Herrengarten ist Sackgasse. Die Lienenbusse müssen einer Umleitung folgen. Doch SWB-Fahrer haben sich mehrmals verfahren.

Seit die Bauarbeiten an der B 56 in Vilich-Müldorf laufen, die Straße Am Herrengarten dadurch eine Sackgasse wurde und die Linienbusse eine Umleitung durch das Dorf nehmen müssen, spielen sich immer wieder kuriose Szenen ab. Nämlich dann, wenn sich Busse verirren und festfahren.

Schon des Öfteren ist es passiert, so berichten Anwohner, dass Linienbusse von der Burbankstraße versehentlich in die Mühlenbachstraße eingebogen sind. Doch die wird so eng, sodass die Busfahrer mühsam wieder zurücksetzen und dann auch noch rückwärts um die Kurve fahren müssen. Einmal war es sogar ein 18 Meter langer Gelenkbus, der sich festgefahren hatte und nur mithilfe von angeforderten Verkehrsmeistern wieder auf den richtigen Weg gebracht werden konnte.

Stadtwerke-Sprecherin Veronika John bestätigte drei Vorfälle dieser Art, die den SWB gemeldet wurden. „Die Umleitung dort ist nicht sonderlich für Busse geeignet“, sagte sie. Überhaupt handele es sich an dieser Stelle oft um Verstärkerfahrten, zum Beispiel um Schulbusse, die dort entlangfahren. John gibt allerdings zu: „Die Umleitung ist etwas kompliziert.“

Die Fahrer seien inzwischen instruiert und nachgeschult worden, so die SWB-Sprecherin. „Unserer Kenntnis nach funktioniert das jetzt.“ In jüngster Zeit habe sich kein Busfahrer mehr mit seinem Gefährt verfahren.