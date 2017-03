Feuer in Oberkassel

Rauch dringt aus einer Station der SWB in der Straße Am Kriegersgraben.

Beuel. Die Feuerwehr löschte in der Nacht zum Sonntag ein brennendes Gartenhaus in der Straße "Am Kriegersgraben". Eine Übergabestation der Stadtwerke direkt neben dem Gartenpavillion konnte die Feuerwehr schützen.

Von Anja Wollschlaeger, 26.03.2017

Feuerschein im Garten und brennende Gasflaschen meldeten gleich mehrere Anrufer in der Nacht zum Sonntag beim Notruf der Feuerwer. In der Straße "Am Kriegersgraben" stand ein größerer Gartenpavillion in Flammen. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte dann, dass noch eine weitere Gefahr bestand: Direkt neben dem brennenden Gartenhaus quoll Brandrauch aus einer Übergabestation der SWB.

Zwei Trupps mit zwei Löschrohren löschten unter Atemschutz das Feuer. Insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Die Station der SWB blieb so vom Feuer verschont. Am Brandort waren auch Kräfte des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes. Um 0:10 endete der Einsatz.