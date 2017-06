94-Jährige starb an Herzinfarkt

Hoholz. Eine 94-jährige Frau ist im Beueler Ortsteil Hoholz am Montag bei einem Brand gestorben. Ein Pflegedienst-Mitarbeiter hatte die Feuerwehr alarmiert.

Von Jens Kleinert und Philipp Königs, 14.06.2017

Nachdem eine 94-jährige Seniorin nach einem Brand vor zehn Tagen nur noch leblos aus ihrer Wohnung geborgen werden konnte, hatte der Staatsanwalt eine Obduktion ihres Leichnams angeordnet. Wie Polizeisprecher Simon Rott nun auf Anfrage mitteilte, habe der Untersuchung zufolge ein „internistischer Vorfall“ zum Tod der Hoholzerin geführt, die in einem Haus in der Birlinghovener Straße lebte. „Wir schließen eine Fremdeinwirkung aus“, sagte der Sprecher.

Am Montag, 5. Juni, hatte ein Pfleger beim routinemäßigen Besuch der Dame Rauch im Wohnhaus beobachtet und die Feuerwehr informiert. Den Zimmerbrand hatten die Rettungskräfte schnell im Griff, die Frau war aber schon tot. Nach Informationen des GA hatte sie im Bett offenbar eine Zigarette geraucht und währenddessen einen Herzinfarkt erlitten. Durch die angesteckte Zigarette geriet das Zimmer in Brand.

Laut Nachbarn lebte die Seniorin alleine in dem Einfamilienhaus. Sie sei bereits seit einigen Jahren bettlägerig und – da kein regelmäßiger Besuchskontakt zu Angehörigen bestanden habe – auf den Pflegedienst angewiesen gewesen. Nach Auskunft von Feuerwehreinsatzleiter Rainer Franke war es ein Mitarbeiter des Dienstes, der der Leitstelle um etwa 15.50 Uhr schwarzen Rauch meldete, der aus den Fenstern des Bungalows drang. Mehrere Fahrzeuge machten sich auf den Weg zur Birlinghovener Straße, an der das Haus in zweiter Reihe liegt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass sich die Frau nicht aus eigener Kraft würde in Sicherheit bringen können. Den Brand, der sich laut Feuerwehr auf ein Zimmer begrenzte, konnten die Einsatzkräfte zwar relativ schnell löschen. Für die Frau kam trotzdem jede Hilfe zu spät.