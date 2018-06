Polizei suchte mit Foto

Bad Godesberg. Eine vermisste 89-Jährige aus Bonn-Bad Godesberg ist am Sonntagabend wieder aufgetaucht. Die Polizei suchte sie zuvor mit einem Foto.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.06.2018

Eine vermisste 89-Jährige aus Bad Godesberg ist am Sonntagabend wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die desorientierte Seniorin in einem Waldstück auf dem Heiderhof gefunden. Da sie stark unterkühlt war, wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor war die private sowie polizeiliche Suche nach der Frau erfolglos verlaufen. Auch Spürhunde und zwei Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.