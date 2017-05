Offene Gartenpforte in Bad Godesberg

Naturliebhaber und Pflanzenfans können bei der Aktion Offene Gartenpforte einen Blick in fremde Gärten werfen. Im südlichen Rheinland, zu dem auch Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis gehören, sind in diesem Jahr 157 Gartenbesitzer dabei, 31 davon in der Bundesstadt. An vier Wochenenden im Mai, Juni, Juli und September öffnen jeweils einige davon ihre Pforten für Besucher: am 20. und 21. Mai, am 17. und 18. Juni, am 22. und 23. Juli sowie am 16. und 17. September. Der Eintritt ist kostenlos.

In einer Broschüre werden alle Gärten in Kurzporträts vorgestellt, außerdem werden die jeweiligen Adressen und Öffnungszeiten darin veröffentlicht. Das rund 100 Seiten starke Heft steht im Internet unter www.bonn.de/@offene-gartenpforte zum Download bereit. Gegen ein Rückporto von 1,45 Euro in Briefmarken kann die Broschüre auch zugesandt werden. Erforderlich ist dazu lediglich ein Schreiben mit dem Stichwort „Offene Gartenpforte“ an das Amt für Stadtgrün (68-KS), z. Hd. Petra Luhmer, Berliner Platz 2, 53103 Bonn. Weitere Gartenbesitzer sind zudem ausschließlich im Internet verzeichnet, und zwar unter www.offene-gartenpforte-rheinland.de

Laut Stadt fand die Aktion Offene Gartenpforte im Rheinland zum ersten Mal 2002 statt. Die Idee stammt aus England, wo es die Initiative bereits seit 1927 gibt. Das Amt für Stadtgrün hat seit 2006 die Koordination für das südliche Rheinland übernommen. Dazu gehören Bonn, Köln und Leverkusen, Rhein-Sieg-Kreis, Städteregion Aachen, Kreis Euskirchen, Landkreis

Düren, Kreis Ahrweiler, Rhein-Erft Kreis/ Bergheim, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischen-Kreis, Altenkirchen/ Westerwald, Westerwaldkreis und der Kreis Neuwied. Die Stiftung Schloss Dyck ist für das nördliche Rheinland zuständig.