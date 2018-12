Polizei bittet um Hilfe

Bad Godesberg. Die Bonner Polizei hat Fahndungsfotos eines Mannes veröffentlicht, der im September eine Spielhalle in Bad Godesberg überfallen haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.12.2018

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Bad Godesberg in der Nacht zum 23. September 2018 hat die Bonner Polizei im Zuge der Ermittlungen Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der bislang unbekannte Mann soll die Spielhalle auf der "Alte Bahnhofstraße" an besagtem Tag gegen 00.45 Uhr betreten und von einem Angestellten unter Vorhalt eines Messers Bargeld verlangt haben. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit der Beute flüchtete der Räuber dann aus dem Geschäft.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss nun Fotos des Unbekannten.

Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Bonn

Angaben zur Identität des Mannes nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.