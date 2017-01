Godesberger Gastronomie

14.01.2017 Bad Godesberg. Nach dem Auszug des italienischen „Mi & Ti“ aus dem Heiderhofer Einkaufszentrum im Dezember hat der Ortsteil ab Sonntag wieder ein Restaurant: Um 18 Uhr eröffnet die spanische Gaststätte „El Patio – Heiderhöfchen“ im Tennisclubhaus, Sommerbergweg 4.

„Wir betreiben El Patio als Familie“, sagt Inhaber Diego Vincente Lopez, der aus seiner Heimat einige Gastronomieerfahrung vorweisen kann.

In den vergangenen Jahren war er als Experte für den typischen Serranoschinken für internationale Firmen auf Messen tätig. „Serranoschinkenschneiden ist bei uns etwas ganz Besonderes“, erläutert Vincente Lopez und zeigt in der sanierten Gaststätte auf historische Bilder und die symbolische Eichel im Logo: Der beste Schinken stamme von Schweinen, die spanische Eicheln gefressen hätten.

Für viele Heiderhofer ist der Eröffnungstag des Restaurants ein Anlass zur Freude. Wie berichtet, hat nicht nur das „Mit & Ti“ nach nur 17 Monaten dicht gemacht. Sechs Ladenlokale im Heider-Center stehen nach Angaben des Bürgervereins leer, die Schließung der Sparkassenfiliale steht ebenfalls bevor. Das hatte die Politik auf den Plan gerufen.

Nun also eröffnet das spanische Restaurant. An einem der Esstische sitzen Lopez' Frau Zaida Salvador Fischinger und ihre Eltern Dorothee Fischinger, eine geborene Schwäbin, und Gerardo Salvador, der in der Heimat ein Café betrieb. Die junge Frau wird für den Service zuständig sein, ihr Vater die Bar bedienen und Fischinger ihrem Schwiegersohn in der Küche zur Hand gehen.

Er kocht die Gerichte der Region um Salamanca und hat aus seiner Familie viele traditionelle Rezepte, so Vincente Lopez. Dafür werde es eine 14-tägig wechselnde Spezialitätenkarte geben. Man biete für 50 Personen und auf der Terrasse noch einmal für 30 Gäste einen Treffpunkt.

Erste Buchungen für Geburtstage und Jubiläen seien schon eingegangen. Besonders die Anbindung an den Tennisclub Blau-Weiß sei wichtig, so Lopez. Am Tisch nicken Vereinsvorsitzender Andreas Weindel und Sportwart Dietmar Pflüger.

„Wir freuen uns, mit dieser netten Familie einen neuen Gastronomen gefunden zu haben“, so Weindel. Verein und Gaststätte bauten auf eine gute Zusammenarbeit. „Hier können wir nach dem Training zusammensitzen, etwas trinken und essen“, meint Pflüger.

Für den Sport stünden sechs Spielplätze unter freiem Himmel zur Verfügung und demnächst auch wieder einer in der Halle. Der Verein hat derzeit 158 Mitglieder. „Es spielen Leute von sechs bis 85 Jahren bei uns“, so Weindel.

Jetzt wolle man auch weitere Sportinteressierte ansprechen. Bei der Einweihung des „El Patio“ mit von Hand geschnittenem, 24 Monate gereiftem Serranoschinken und spanischem Rotwein wird auch der Verein vor Ort sein. Und mit einer Rabattaktion werben: 50 Prozent gibt's auf den Jahresbeitrag für Erwachsene, 20 Prozent auf den für Kinder.

Das El Patio ist geöffnet: montags bis freitags 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 23 Uhr. Kontakt: 02 28/32 20 00 oder per E-mail an patioheiderhoefchen@gmx.de (Ebba Hagenberg-Miliu)