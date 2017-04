Stadtentwicklung Bad Godesberg

Plittersdorf. Der Neubau des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), der auf dem Areal gegenüber des Forschungszentrums Caesar entstehen soll, wird nicht öffentlich ausgeschrieben.

Die Planungen für den Neubau des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Plittersdorf sind noch „ganz am Anfang“. Da es sich da um ein Gebäude handele, bei dem viele sensible Fragen der Sicherheit berücksichtigt werden müssten, werde es aber sicherlich kein öffentliches Ausschreibeverfahren werden, sagte Martin Brans, Leiter der Niederlassung Köln des BLB NRW, dem GA. Abhängig von der Klassifizierung würden nur besonders geprüfte Unternehmen an der Ausschreibung teilnehmen können -- aus Sicherheitsgründen.

Wie berichtet, wird das heute auf mehrere Standorte im Stadtgebiet verteilte Bundesamt künftig auf einem Grundstück zwischen Ludwig-Erhard-Allee und der Johanna-Kinkel-Straße gegenüber dem Forschungszentrum Caesar in einem Neubau konzentriert. Mit derzeit etwa 600 Mitarbeitern soll damit der Standort Bonn gesichert werden, hieß es. Der Neubau auf der rund 35 000 Quadratmeter großen Fläche soll gleichzeitig auch den Raumbedarf der wachsenden Behörde für zukünftig etwa 900 Mitarbeiter berücksichtigen.