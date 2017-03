Kleines Theater Bad Godesberg

Bad Godesberg. Walter Ullrich, seit 1958 Gründer und Leiter des Kleinen Theaters, schöpft wieder Hoffnung, dass sein Traditionshaus auch nach seinem geplanten Ausscheiden im Juni 2019 weitergeführt wird.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 16.03.2017

„Heute hat eine Gruppe Bad Godesberger Bürger dem Kulturdezernenten der Stadt ihr Konzept übergeben. Jetzt ist die Stadt am Zuge“, verriet Ullrich dem GA am Mittwochabend. Die Gruppe sei bereit, das Haus von der Stadt zu kaufen oder zu mieten, zum Beispiel in Erbpacht. „Es steht als Theaterleiter auch eine Persönlichkeit zur Verfügung, die schon über zehn Jahre ein Privattheater geführt hat. Die Nachfolge ist also gesichert“, so Ullrich. Er rechne damit, dass der Dezernent die Planung dem Oberbürgermeister überbringe und das Ganze dann im Stadtrat entschieden werde.

Ullrichs eigener Vertrag des „Kleinen Theaters“ läuft noch bis Juni 2019. „Dann werde ich mit 88 Jahren in den Ruhestand gehen, nach über 60 Jahren“, sagt Ullrich doch wehmütig. Bislang hatte es in der Diskussion über die Zukunft dieser ganz besonderen Bonner Bühne nach seinem Weggang schwarz ausgesehen, da sie wohl mit keinen Zuschüssen mehr rechnen dürfte. „Nun kann sie durch die Bürgergruppe und meinen potenziellen Nachfolger gerettet werden. Ich freue mich ungemein“, sagt Ullrich. Der Theaterchef, selbst ein legendärer Schauspieler, blickt auf eine in der deutschen Theatergeschichte einmalige Karriere zurück. „1958 habe ich am Kurpark meine Bühne gegründet. Fast 60 Jahre hat noch keiner ein Theater geleitet“, meint Ullrich.

Die goldenen Zeiten Bad Godesbergs seien natürlich mit dem Weggang der Diplomaten und Bundesbeamten vorbei. Der Großteil seines Publikums ging zu seinem Leidwesen mit nach Berlin. Jahr für Jahr würden mehr Zuschüsse gestrichen, klagt der Theatermacher. „Doch allen Unkenrufen zum Trotz habe ich mit meiner Bühne weiter Erfolg: und zwar weil ich ein alter konservativer Theatermann bin.“ Was das heiße? „Dass ich die Theaterstücke nicht verhunze“, sagt Ullrich.