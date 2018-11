Polizei bittet um Hinweise

Bonn-Bad Godesberg. Bereits am Montag kam es im Einmündungsbereich der Winterstraße in Bonn-Bad Godesberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Radfahrerin verletzt wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

Die 64-Jährige fuhr am Montag, 26. November, gegen 12.20 Uhr aus Richtung Aennchenplatz kommend stadtauswärts über den Radweg und wollte die Winterstraße in Fahrtrichung Meckenheim überqueren. Gleichzeitig soll ein weißer Pkw mit einer Aufschrift, möglicherweise auch ein Kastenwagen, aus derselben Richtung kommend, ohne abzubremsen in die Winterstraße abgebogen sein.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radfahrerin laut Aussage der Polizei stark bremsen, kam dabei zu Fall und verletzte sich. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs soll seine Fahrt, ohne anzuhalten und der Frau zu helfen, fortgesetzt haben.

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Fahrzeug (Pkw oder Kastenwagen) sowie zur Identität des Unfallverursachers machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.