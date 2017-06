GA-Fotoaktion

Bonn. Sogar noch Ende Juni sind die Spuren des Mai im Stadtbild unübersehbar: Überall bleiben Maibäume in den Straßen Bonns stehen. Liebe Männer, was ist nur schief gelaufen?

Von Laszlo Scheuch, 27.06.2017

In der Drususstraße in Castell steht ein Maibaum, immer noch. Kerstin prangt dort in großen Lettern auf einem durch die Sonneneinstrahlung etwas verblassten Herz an einer Birke, die mittlerweile alles andere als farbenfroh ist. Die Blätter haben sich in tristes Braun verfärbt, die bunten Krepppapierschlangen sind zerrupft und haben sich um die dürren Äste gewickelt. Der Gunstbeweis überzeugt nicht mehr.

Ob Kerstin die Liebe des Baumstellers nicht erwidert hat? Hat sie ihm das Herz gebrochen? Hat er Mist gebaut? Ist die Liebe wirklich vorbei? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen: Wenn es nach den noch stehenden Maibäumen gehen würde, ist der Wonnemonat entweder ein wahrer Beziehungskiller, oder der ein oder andere Verehrer nimmt es mit der Tradition nicht ganz so genau. Die besagt nämlich: Der Baum muss zum Maiende entsorgt werden, im Gegenzug gibt's eine Kiste Bier. Na, wenn sich das nicht lohnt! Doch in manchen Fällen siegt wohl die Faulheit.

Haben Sie auch einen vergessenen Maibaum gesichtet? Schicken Sie uns ein Foto an online@ga-bonn.de oder per Facebook und sagen Sie uns, wo er steht.

Falls sich der ein oder andere durch die Fotos an seinen vergessenen Maibaum erinnert: Der städtische Entsorger Bonnorange zersägt die Stämme und Äste - auf eine Länge von einem Meter mit einem maximalen Durchmesser von zehn Zentimetern - und nimmt sie ohne zusätzliche Gebühr an den stationären und mobilen Grünabfallsammelstellen oder an den Wert- und Schadstoffsammelstellen entgegen. Dort gibt es für die Entsorgung allerdings weder einen Kasten Bier noch werden gebrochene Herzen kuriert.