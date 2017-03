Überfall auf Tankstelle in Rolandseck

Am Donnerstagmorgen wurde in Rolandseck eine Tankstelle überfallen.

Rolandseck. Zwei maskierte und mit Pistolen bewaffnete Männer haben am Donnerstagmorgen um 6 Uhr eine Tankstelle an der Bonner Straße in Rolandseck überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Günther Schmitt, 09.03.2017

Lars Brummer von der Kripo Mayen: "Die Männer warteten das Eintreffen der Pächterin ab, bedrohten sie mit den Waffen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchteten sie zu Fuß in Richtung Arp Museum." Die Polizei geht davon aus, dass die Täter im Bereich des Museums oder auf den Parkplätzen an der Rheinfähre einen Fluchtwagen abgestellt hatten.

Laut Zeugenaussage sollen beide Räuber etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Sie sollen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Einer der Männer trug eine helle Jeans mit Löchern im Bereich des Oberschenkels und eine dunkle Jacke. Geraubt wurde ein geringer Bargeldbetrag.

Die Polizei bittet um Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Museums, der Fähre, der Tankstelle und einer in der Nähe befindlichen Spielhalle. Zeugen können sich an die Polizei Remagen unter Telefon 02642/93820 wenden.