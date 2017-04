Brand in Bornheim

Bornheim-Brenig. Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bornheim-Brenig ist die Feuerwehr am Sonntagmittag ausgerückt. Das Haus ist nach ersten Informationen vorerst unbewohnbar, verletzt wurde niemand.

Von Jens Kleinert, 23.04.2017

Die Feuerwehr ist am Sonntagmittag nach Brenig gerufen geworden. In einem Einfamilienhaus an der Haasbachstraße hatten nach Auskunft von Wehrführer Wolfgang Breuer ein Tisch sowie mehrere Stühle Feuer gefangen. Wie Breuer weiter mitteilte, seien die Hausbewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Nachbarn seien auf den ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden und hätten um 12.19 Uhr den Notruf gewählt. Insgesamt 34 Einsatzkräfte aus Bornheim, Brenig und Dersdorf rückten daraufhin aus.

Zwischenzeitlich hätten die Nachbarn, unterstützt von den hinzugeeilten Hausbewohnern, erste Löschversuche unternommen. Doch erst die Wehrleute hätten das Feuer endgültig löschen können. Brandherd war nach ersten Erkenntnissen wohl eine Kerze auf dem Tisch. Laut Breuer ist das Haus vorerst unbewohnbar. Einer der Bewohner habe Rauchgase eingeatmet und sei deshalb vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Feuerwehr endete der Einsatz nach etwa 90 Minuten.